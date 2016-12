„Nu avem încă o nominalizare pentru Ministerul Culturii”

UDMR nu are încă o propunere pentru funcția de ministru al Culturii, însă va face o nouă nominalizare în prima jumătate a lunii septembrie, a declarat, astăzi, președintele uniunii, Kelemen Hunor, care în prezent deține acest portofoliu."Nu avem încă o nominalizare făcută. Lucrurile sunt așa cum le cunoașteți. Vom avea, dar deocamdată nu am făcut o nominalizare premierului. Săptămâna aceasta nu și probabil nici prima săptămână din septembrie. Nu vreau să dau termene, dar așa cum văd eu evoluția lucrurilor — nu în această săptămână și nici săptămâna viitoare", a precizat Kelemen Hunor, înainte de întâlnirea pe care o are cu membrii Comisiei pentru cultură din Senat.UDMR a propus-o pentru portofoliul Culturii pe Rozalia Biro, însă nominalizarea a fost respinsă de președintele Traian Băsescu.