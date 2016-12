"Nu am veşti despre starea de sănătate a premierului"

Liviu Dragnea:

"Nu am vești despre starea de sănătate a premierului"

Coordonatorul politic al PSD Liviu Dragnea a declarat, ieri, înaintea ședinței Biroului Permanent al PSD, că nu are vești despre starea de sănătate a premierului Victor Ponta și a precizat că nimeni în partid nu știe când se va întoarce șeful guvernului în țară.„Nu am vești despre starea de sănătate a premierului, când se întoarce ne găsește aici”, a spus Dragnea.Dragnea a precizat că nu s-a discutat în partid despre o demisie a lui Ponta.„Toată lumea așteaptă să se întoarcă, când se întoarce vedem ce hotărăște”, a spus oficialul social-democrat.Întrebat dacă se va organiza un miting de susținere a lui Victor Ponta, Dragnea a negat: „Nu se organizează niciun miting de susținere pentru Victor Ponta că nu are nevoie!”.Reamintim că premierul Victor Ponta a fost internat în 14 iunie la Spitalul Universitar Medipol din Istanbul, unde o zi mai târziu a fost operat la genunchiul stâng.