„Nu am motive să demisionez”

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, astăzi, că atâta vreme cât nu se pune în mod oficial problema funcției de președinte al Senatului, nu își va prezenta demisia, considerând că nu a încălcat atribuțiile celei de-a doua funcții în stat și nici Regulamentul Senatului.Antonescu a precizat însă că nu se "cramponează" de această funcție, adăugând că nu va reacționa, dacă se va dori înlăturarea sa de la conducerea Camerei superioare a Parlamentului, așa cum a făcut-o social-democratul Mircea Geoană.„Eu nu am niciun motiv să demisionez și nu am niciun motiv să mă cramponez, să fac pe aici niște spectacole de genul celor ale domnului Geoană. În momentul în care o formațiune, un grup parlamentar, cineva va pune oficial această problemă, voi comunica atunci decizia mea. Deci nu mă cramponez, dar nu am niciun motiv să demisionez, pentru că nu am încălcat cu nimic nici condiția de președinte al Senatului, nici regulamentul, nici altceva”, a afirmat Antonescu, la Palatul Parlamentului.El și-a arătat surprinderea cu privire la vehicularea numelui fostului său coleg de partid Călin Popescu-Tăriceanu drept candidat pentru șefia Senatului.