„Nu am intervenit niciodată pentru nimeni la ANRP”

Președintele PMP Elena Udrea a precizat, pe Facebook, că nu are nicio legătură cu presupusa intervenția la ANRP făcută pentru a fi aprobat un dosar de restituire pentru Gheorghe Stelian și nu a intervenit niciodată și în nicio situație pentru nimeni la conducerea ANRP.”Citesc pe blogul lui Robert Turcescu un document oficial DNA! În primul rând pun întrebarea dacă este normal ca un astfel de document să fie dat pentru a apărea "pe surse", unui fost colaborator (sau actual) al Serviciilor? Încă nu știm al căror Servicii. Pentru că imi este amintit numele într-o inșiruire, fac următoarele comentarii: nu am nicio legătură cu presupusa intervenție la ANRP făcută pentru a fi aprobat un dosar de restituire pentru Gh. Stelian; niciodată, în nicio situație, nu am intervenit pentru nimeni la conducerea ANRP, nu am vorbit cu niciun reprezentant al acestei institutii pe care, de altfel nici măcar nu-i cunoșteam. Așa cum am precizat deja, nu am știut că Alina Bica, cu care eram colegă în Guvern la acea dată, era reprezentanta Ministerului Justiției la ANRP”, a scris Udrea pe contul său de socializare.Ea a adăugat că a vorbit cu colegi din conducerea partidului atunci când a auzit despre posibile ilegalități comise de președinta ANRP, dar cei cărora le-a reclamat i-au spus că se înșeală.