"Nu am încredere în ce spune Geoană"

Președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că îi urează succes lui Mircea Geoană în ceea ce privește intenția de a face un partid, el susținând că nu are încredere în ce spune fostul lider al social-democraților și nici în bunele intenții ale acestuia.”În ceea ce privește partidul, fiecare om e liber să-și dorească. Să facă partid, îi dorim succes”, a spus Dragnea.El a arătat că nu are încredere în ce spune Geoană, atât timp cât acesta a fost, este și rămâne într-un grup cu Marian Vanghelie. ”Cu toată sinceritatea vă spun și cu toată seriozitatea: eu nu dau absolut niciun fel de importanță vorbelor domnului Mircea Geoană. Nu am încredere absolut deloc în ceea ce spune sau în bunele lui intenții, atât timp cât a fost, este și rămâne în continuare într-un grup cu Marian Vanghelie și cu alții. Pentru mine nu generează niciun fel de încredere”, a spus Dragnea.El a avut și o remarcă ironică la adresa lui Geoană, cu privire la intenția acestuia de a face un partid. ”Dacă tot vorbim de zilele Culturii și aniversăm 165 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, cred că domnul Geoană e poet sau crede că e poet”, a spus Dragnea, citat de Mediafax.Fostul președinte al PSD, Mircea Geoană, a declarat, marți, că va lansa, în două săptămâni, un grup de inițiativă pentru crearea „noului PSD”, el arătând că, atât în cazul „noului PSD”, cât și în cazul în care vechiul PSD se va „refonda din temelii”, el reprezintă „alternativa” la Victor Ponta.