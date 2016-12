„Nu am discutat cu Elena Băsescu despre o candidatură la PE din partea PMP”

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că nu a avut nicio discuție cu Elena Băsescu despre o eventuală candidatură a acesteia din partea partidului la PE, dar a arătat că fiica președintelui este un europarlamentar bun și că "orice om politic bine pregătit este bine venit în PMP".Întrebat dacă a avut discuții cu Elena Băsescu, având în vedere că în presă s-a vehiculat că aceasta ar putea candida la europarlamentare pe o listă a PMP, Tomac a spus: "Nu, nu am avut nicio discuție cu doamna Băsescu. Tot ce pot să vă spun este că în statutul nostru punctul 9 prevede foarte clar că candidații pentru alegerile europarlamentare vor fi validați de membrii partidului în urma unor alegeri preliminare interne. Deci lista va rămâne deschisă pentru toți cei care vor să se alăture proiectului nostru. Nu am discutat acest aspect".El a arătat că nu poate nici confirma, nici infirma atâta timp cât nu a discutat și a precizat că în PMP se pot regăsi toți cei care împărtășesc valorile partidului."Atâta timp cât nu am discutat ceva, nu putem nici infirma nici confirma. Cred că în PMP se pot regăsi toți cei care împărtășesc valorile pe care le promovăm și acest lucru nu implică că cineva poate sau nu să fie alături sau participa la această competiție internă din partid", a adăugat Tomac, citat de Mediafax.