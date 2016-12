"Nu am dat Portul pentru că nu era al meu!"

"Nu am dat Portul pentru că nu era al meu!", a declarat în cadrul unei conferințe de presă europarlamentarul liberal Ramona Mănescu, care a ocupat funcția de ministru al Transporturilor.„Nu cred că o primărie are capacitatea să administreze un gigant cum e Portul Constanța. Tocmai acesta fost motivul pentru care am refuzat să dau un nou pachet din acțiunile Portului administrației locale. Rolul unei administrații locale nu e să administreze un Port, ci problemele orașului!”, a afirmat europarlamentarul PNL.