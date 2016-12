„Nu am atacat Legea Bugetului la CCR pentru că nu am găsit temeiuri constituţionale“

„Nu am atacat Legea Bugetului la CCR pentru că nu am găsit temeiuri constituționale“

Președintele PDL, Vasile Blaga, a precizat că democrat-liberalii nu au atacat la CCR Legea Bugetului pe 2014 pentru că nu au găsit temeiuri constituționale pentru un astfel de demers.„Noi nu am atacat bugetul la Curtea Constituțională așa cum am făcut anul trecut pentru că anul trecut l-am atacat pe procedură. Vă aduc aminte că ei pierduseră pe traseu vreo 4.000 de amendamen-te de-ale noastre. În cursul acestui an PDL și-a susținut, până la 12 noaptea, 1.400 de amendamente. Deci, nu am găsit temeiuri consti-tuționale pentru a-l ataca. Sigur, Președinția are cu totul alte po-sibilități legale de a-l retrimite înapoi. Dar asta nu înseamnă, și noi am explicat foarte bine, Legea Finanțelor publice oferă Guvernului uselist toate condițiile pentru a putea plăti pensiile majorate de la 1 ianuarie”, a declarat președintele PDL.