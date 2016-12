„Nu am alte planuri cu privire la candidatura la Preşedinţie”

„Nu am alte planuri cu privire la candidatura la Președinție”

Președintele PNL, Crin Antonescu, a afirmat, astăzi, că va respecta planurile pe care și le-a angajat în fața cetățenilor cu privire la candidatura la prezidențiale."Nu am alte planuri. Eu respect planurile pe care le-am angajat în fața cetățenilor. Nu știu dacă astăzi decidem, putem decide la fiecare ședință dacă mergem sau nu. Este ca în marile iubiri. În fiecare zi se ia totul de la început", a spus Antonescu, înainte de ședința USL, cu privire la declarațiile lui Liviu Dragnea privind un plan al liderului liberal pentru candidatura la președinție. El a subliniat că în ceea ce privește această candidatură nu a intervenit nicio schimbare de opinie."Nu este nicio schimbare de opinie, pentru că, dacă veți cita corect, am spus că este foarte puțin probabil. Eu am spus acest lucru pentru că se invocă foarte des în comentariile de presă prevederea din acordul politic potrivit căreia va candida cel mai bine plasat fără să se invoce și partea cealaltă. Am spus ce s-ar întâmpla într-o asemenea ipoteză și am spus, pe de altă parte, că nu mi se parte probabil, deci nu este o ipoteză pe care eu să o susțin", a explicat Antonescu, citat de Agerpres.