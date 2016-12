Noul primar al comunei Rasova este Alexandru Dorel de la PSD

Potrivit secretarului general al PSD, Cristinel Dragomir, partidul pe care-l reprezintă a câștigat mandatul de primar al Primăriei Rasova.„În momentul de față, Alexandru Dorel de la PSD are 400 de voturi în plus. Nu are ce schimbare să se mai întâmple, a câștigat mandatul la Primăria Rasova”, a declarat Cristinel Dragomir pentru Cuget Liber. Pentru funcția de primar al comunei Rasova, la alegerile parțiale anticipate din 25 mai, și-au depus candidatura: Maria Mitu (PNL), Alexandru Dorel (PSD), Marina Iordache (PDL), Gheorghe Mocanu (PP-DD) și Aurel Sandu (FC).