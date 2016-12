Noul prefect Adrian Nicolaescu a depus jurământul de credinţă. "M-am întors acasă după opt ani"

3

Sensul giratoriu era necesar acolo, dar pamintul ala e ce poate fi mai rau posibil

Scupra, nu stiu ce a fost in capul tau cind ai facut spatiul ala verde exact in mijlocul strazii cu bordurile alea inalte. Lucrarea asta va fi o sursa sigura de accidente. Sfatul meu e sa desfiintezi complet pamintul ala de acolo pt. ca altfel, lucrarea asta in loc sa-ti dea o sansa in plus sa cistigi primaria, o sa te faca s-o pierzi sigur.