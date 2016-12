Noul ministru al Justiţiei susţine că are aşteptări de maximă normalitate în relaţia cu Traian Băsescu

Noul ministru al Justiției susține că are așteptări de maximă normalitate în relația cu Traian Băsescu

Noul ministru al Justiției, Mona Pivniceru, a declarat astăzi, la sosirea la MJ, că are așteptări de „maximă normalitate” în relația cu președintele Traian Băsescu și că instituția pe care o conduce nu se rezumă doar la atribuția de a propune Procurorul General.Întrebată ce așteptări are în relația cu Traian Băsescu, Mona Pivniceru a precizat: „Am așteptările de normalitate, maximă normalitate”.Ea a afirmat că în prima zi ca ministru al justiției va prelua postul. În legătură cu prioritățile pe care le are în calitate de ministru al justiției, Mona Pivniceru a menționat că va prezenta o agendă publică și cu siguranță jurnaliștii vor lua cunoștință de ea.Întrebată dacă s-a gândit la o propunere pentru funcția de procuror general, Mona Pivniceru a subliniat că „MJ nu se rezumă doar la această chestiune. Sunt chestiuni mai importante”.Mona Pivniceru a depus, ieri, jurământul de învestitură în funcția de ministru al Justiției, în fața președintelui interimar Crin Antonescu.La ceremonia care a avut loc la Palatul Cotroceni au participat președintele interimar al Senatului, Petru Filip, președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, și premierul Victor Ponta.