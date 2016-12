„Noul ambasador al Marii Britanii la Bucureşti, Paul Brummell, va învăţa limba română”

1

the ambassador is a retard

noul ambasador britanic, adica britton cum se zice pe la dansii pe acolo, va invata limba romana la iasi. acuma eu nu zic ca e rau, ba e foarte bine, creanga, eminescu, parca tot moldoveni sunt, nu? dar, excelenta sa, ar fi putut sa se pregateasca in prealabil, adica inainte de a fi fost investit un post, si sa invete limba romana in tara lui, la el acasa. da, da, asa ceva este posibil, nu va mirati. aici in tara unde sunt eu, exista o scoala unde lucratorii, si mai ales ambasadorul misiunii diplomatice intr-o tara straina, invata limba tarii respective cu un profesor care este locutor nativ al limbii respective, adica vorbitor de limba. probabil ca britancii vor sa economiseasca bani si nu ofera aceste cursuri care totusi sint oferite de alte tari membre ale commonwealth-ului. in concluzie, bine ati venit in romania, your excellency!