Nouă primari PDL din judeţul Constanţa vor discuta, la Braşov, despre problemele legate de finanţarea proiectelor locale

Nouă primari PDL din județul Constanța vor discuta, la Brașov, despre problemele legate de finanțarea proiectelor locale

După ce, în perioada 10-12 septembrie, primarii democrat liberali de orașe, municipii, municipii reședință de județ și președinții de consilii județene s-au întâlnit, la Drobeta Turnu Severin, cu liderii centrali ai partidului, la finalul acestei săptămâni a venit rândul primarilor de comune să participe la un eveniment similar. Astfel, vineri, 8 octombrie, aproximativ o mie de primari pedeliști de comune din toată țara se vor reuni la Brașov, acolo unde vor discuta cu membri ai Cabinetului Boc, dar și cu lideri din Biroul Permanent Național al partidului despre o serie de probleme caracteristice administrației publice locale, precum și despre piedicile de care se lovesc atunci când vine vorba de finanțarea proiectelor. Potrivit declarațiilor vicepreședintelui PDL, Gheorghe Flutur, făcute ieri la ieșirea de la ședința de BPN, reuniunea de vineri, de la Brașov, închide seria evenimentelor de consultare pe care liderii naționali ai PDL le-au avut cu reprezentanții lor la nivelul administrațiilor locale. Flutur a menționat că, dat fiind faptul că din actualele mandate ale primarilor au trecut mai bine de doi ani, se impune „o inventariere a problemelor lor”, urmând a se discuta și despre aspecte legate de absorbția fondurilor europene, de întocmirea bugetelor locale pentru 2011, bugete ce trebuie să fie gândite pe două segmente, anume dezvoltare și funcționarea primăriilor. În județul Constanța, PDL are 11 primari de comune, exceptându-l pe gospodarul șef din Ion Corvin, Dumitru Nedea care, potrivit spuselor senatorului Mircea Banias, liderul PDL Constanța, „nu mai are treabă cu partidul”. Este vorba despre primarii comunelor Adamclisi, 23 August, Albești, Castelu, Costinești, Ghindărești, Horia, Nicolae Bălcescu, Poarta Albă, Rasova și Valu lui Traian, respectiv Anton Burcea, Mugur Mitrana, Gheorghe Moldovan, Nicolae Anghel, Traian Cristea, Vasile Simion, Vasilica Matei, Viorel Bălan, Vasile Delicoti, Mihalache Neamțu și Florin Mitroi. Președintele PDL Constanța a declarat, pe marginea evenimentului de vineri, că doi dintre primari, anume cel din Adamclisi și cel din Horia, nu vor putea fi prezenți, din motive obiective, la Brașov. Ceilalți șefi ai administrațiilor locale constănțene, însă, vor participa la reuniune. Senatorul PDL Mircea Banias a precizat și că primarii de comune vor ridica îndeosebi problema lipsei fondurilor necesare susținerii unor proiecte. „Va fi vorba despre nevoia de finanțare. Nu sunt reproșuri la adresa Guvernului, dar primarii vor să știe dacă acesta are disponibilitatea de a găsi surse de finanțare și, dacă o are, pentru că sigur o are, cum anume va proceda”, a adăugat liderul democrat liberal constănțean. La întâlnirea de la Brașov vor participa și Elena Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Traian Igaș, ministrul Administrației și Internelor, Ion Ariton, ministrul Economiei, Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii, precum și Ioan Nelu Botiș, ministrul Muncii.