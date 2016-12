Noua organizare teritorială a României va fi aplicată începând din 2016

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga, a declarat, vineri, la Bistrița, că încă de anul acesta se va lucra la noua organizare teritorială a României, dar aceasta nu va fi implementată mai devreme de 2016, notează Mediafax. Ministrul Vasile Blaga a precizat, la Adunarea Generală a Municipiilor din România (AMR) care are loc la Bistrița, că materialul de studiu pentru noua organizare teritorială a României va fi disponibil grație a două proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial pentru dezvoltarea capacității administrative. „Sunt multe lucruri pe care le vom promova, dar numai după dezbateri publice ample. Pe Programul Operațional Sectorial pentru dezvoltarea capacității administrative noi scoatem la licitație două proiecte care să încerce să pună pe masă un material de studiu privind noua organizare teritorială a Româ-niei. Noi nu mai putem merge tot așa. Avem în acest moment 3.227 de bugete locale, iar din acestea, anul trecut, 2.506 nu și-au putut plăti din taxe și impozite locale nici măcar salariile. Nu discutăm de funcționare, ci de salarii. De unde să se dezvolte comunitățile dacă le lăsăm așa? Chiar dacă se asociază în structuri de dezvoltare locală, tot nu pot pune fonduri îm-preună pentru a realiza proiecte și a se dezvolta”, a spus Blaga. Șeful MAI a adăugat, ulterior, că „din acest motiv trebuie să facem pași importanți”, dar că o astfel de măsură, din punctul său de vedere, „nu are nicio șansă să fie implementată în 2012, ci în 2016, însă lucrurile trebuie începute din acest an. Să știm exact cum realizăm structurile administrative ale României, viabile pe fonduri europene, dar nu neapărat cu actualul exercițiu bugetar al României, ci pe cel din 2013-2017".