"Nominalizările premierului pentru Buget şi Cultură, NEPOTRIVITE"

"Nominalizările premierului pentru Buget și Cultură, NEPOTRIVITE"

Ştire online publicată Vineri, 01 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele TRAIAN BĂSESCU susține o declarație de presă, la Cotroceni, în aceste momente.Principalele declarații ale președintelui:Legat de nominalizările pentru buget și cultură. Eu le consider nepotrivite, ceea ce nu înseamnă că astăzi le-am și respins. De ce le consider nepotrivite.La cultură, Biro. De la dânsa am aflat că nu are niciun biped în familie și că în România se nasc tot mai puțin bipezi. Cred că avem o problemă complicată de înțelegere a limbii române. Ministerul Culturii nu e un minister care are mulți bani, dar lucrează cu intelectualitatea din România. Cultura românească este 90% o cultură de limbă română. Am apreciat foarte mult miniștri ca Marko Bela sau Kelemen Hunor. Nu este vorba despre o observație făcută unui ministru care provine din minoritatea maghiară, dar nu aș vrea ca ministrul Culturii să fie urmărit de poveștile cu copii bipezi. Exprim rezerve față de această nominalizare.Nu sunt adeptul ideii că fiecare minister trebuie să aibă în frunte un specialist în domeniu. Nu o să am nimic împotrivă ca la Sănătate să fie un economist. Când vorbim despre Cultură, unde ministru e în contact cu elita culturală a țării, cred că o legătură cu această elită să existe.Mi se pare nepotrivită desemnarea de la Buget. Cea mai complexă experiență a lui Manda este legată de funcția de director la Casa Studenților din Craiova. Singurul calcul economic de acolo e valoarea bioletelor rupte într-o zi de sâmbătă. Ministrul Bugetului înseamnă mult mai mult.Sursa LiveText: www.realitatea.net