Noapte bună, PNL şi PDL!

Noapte bună, PNL și PDL!

Ştire online publicată Luni, 10 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Doar ce ațipiseră și ei Cred că aveau somnul dulce. Visau frumos când au tras o mare sperietură. Se făcea că a început campania electorală fără ei. Nu aveți de lucru, stimați jurnaliști. Au mai rămas trei ani din lunga noapte pre-electorală. Lăsați oamenii să se odihnească. Acum sunt încă buimaci și nu au priceput nimic. Ei pregătesc la repezeală un contracandidat necunoscut sau un dalmațian, cu o lună înainte de alegeri. Mazăre a tras de sfori și a agitat bidineaua roșie timp de patru ani până să fie remarcat. Să întoarceți ceasul să sune la timp în 2012. Noapte bună PNL și PDL! de la ath (08-08-2009 12:25:49) ### libertatea de alegere Agitație prematură și inutilă. Cei care vor hotărî cine va fi primar stau liniștiți și bat tablele în ceea ce a mai rămas din parcurile constănțene sau în cluburile tip „Mazăre”. Sunt, totuși, importante declarațiile marilor ideologi și doctrinari liberali Manea și Butnaru. Referirile lor la libertatea de alegere sunt pertinente. Țara liberă… E liber să… Vorbe! În viață nu există liberă alegere. A decis cineva să vină pe lume? Câte fete n-ar dori să fie băieți… Tineri care au dorit să fie preoți au ajuns jandarmi. Nici nevasta nu ți-o alegi. Există expresia „aleasa inimii mele”. Femeia frumoasă n-o alegi. Se impune. Și care femeie e urâtă când are zestre mare? La fel și în politică. Ai libertatea să candidezi, dar nu și pe aceea de a te alege. Este mai mult decât trist, e tragic să vezi că o problemă de o asemenea importanță este tratată de păpușari politici ca Manea, Butnaru sau Culețu. Cu un singur elefant nu ajungi nici măcar în fața porții primăriei, necum să mai și treci Alpii. Constanța are nevoie de un Hanibal. Și acesta nu va putea apărea decât dacă se lasă orgoliile deoparte și se alege un candidat susținut de către toate partidele. Dar așa ceva este imposibil de realizat în România, unde fiecare cetățean are în raniță bastonul de primar. Doar PDL este liniștit. Vorba lui Chirilă: Există oameni destui și buni. La cine oare se referă? Poate la Onaca? Ar mai fi o șansă: Dna Coteț. de la redivivus (08-08-2009 04:35:50) ### alt primar? Mazăre știe cum să câștige alegerile. Greu de învins. Metoda este simplă și la mintea oricui. Ajută nevoiașii, ajută tinerii, dezvoltă orașul și marea majoritate este multumită. Cei ce se opun pierd. Nu este ușor, însă, să faci ce face primarul. Daca îți umpli buzunarele sau risipești banii, nu ai cum să le faci pe toate. La început, nici primarul nu a reușit să facă mare lucru pentru oraș și nu că fura el sau furau oamenii lui, ci pentru că banii se risipeau. Cum? Avem exemplul în față. Risipa moștenită de guvernul actual. Și este greu să te opui risipei. Mazăre a reușit. Boc va reuși? Greu de crezut. Dacă Mazăre va continua să facă ce face, nu va lăsa loc de alt primar. Eu îi doresc succes, pentru că ce-i în mână nu-i minciună! de la cornel (08-08-2009 18:24:22) ### Ce glumă bună!!!! Dacă a ajuns și specialistul în fier vechi care administrează plaje să candideze la Primărie, înseamnă că suntem duși de tot. Vai de mama noastră. Ne merităm soarta. de la aaa (07-08-2009 12:59:57) ### În sfârșit! Ce era de demonstrat, dacă mai era ceva... s-a demonstrat, dac'o fi chiar așa... Și-anume, faptul că partidele politice n-au snagă sau sunt cu toții „agățați de nas de Mazăre” și că singura soluție este o persoană cu sânge în instalație și bani în cont, care să se bată „pe bune” cu primarul „cel veșnic”! Tare aș vrea să-l cunosc pe acest om! Puneți, domnilor, domnișoarelor și doamnelor din presă și nu numai, tastatură lângă tastatură,condei lângă condei și umăr lângă umăr și ajutați-l pe acest om!!!!!! A venit vremea?! În decembrie '89, unii bătrâni ziceau „Eu, taică, mai degrabă credeam c-o veni Marea cea Mare la Brașov, dar că Ceaușescu va muri, nu credeam NICIODATĂ!” Oare chiar așa va fi??! de la Asterix (07-08-2009 08:58:02) ### Curaj, sau „Curaj!”? Asta este întrebarea. Îi urez succes ca independent. Dacă se acroșează de un partid, va pierde, probabil...(vezi prima candidatură a lui Mazăre). Dar îmi puteți explica și mie povestea cu „constănțean, get-beget”? (Adică părinții lui sunt nou veniți și el e… sau cum?) Mai terminați cu prostiile astea, într-un oraș ridicat în ultimii 50 de ani de la 40.000 de locuitori la actuala cifră. Și nu pe sporul natural… Să-și aleagă consilieri deștepți și corecți, pentru că ei vor conduce (în fapt) orașul. Baftă! Să-i vedem și pe ceilalți, căci va fi nevoie mai repede de ei, să-l înlocuiască pe arestat! de la admirator (07-08-2009 07:18:32)