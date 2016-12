Nicuşor vrea să-l radă pe Matei din PSD cu tot cu organizaţie

Nicușor vrea să-l radă pe Matei din PSD cu tot cu organizație

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a primit ultimatum din partea conducerii județene a PSD: ori votează protocolul și renunță la viceprimar și trei dintre consilierii săi, ori va fi dizolvată organizația PSD Năvodari. Matei a declarat în cursul zilei de ieri că este obligat de către conducerea PNL Constanța, susținută de către președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, să semneze un acord, „care depășește protocolul cadru de la nivel național”. Discuțiile în acest sens au avut loc în cadrul ședinței de comitet executiv județean al PSD, întâlnire în care Matei a fost informat că are termen limită până la data de 5 mai să renunțe la consilierii săi. În cazul în care primarul refuză să semneze acest protocol, organizația PSD Năvodari, căreia Matei îi este președinte, va fii dizolvată. Potrivit declarațiilor primarului, o astfel de solicitare este absurdă în condițiile în care el nu și-a încheiat mandatul și are proiecte în desfășurare, proiecte la care a lucrat în colaborare cu întreaga sa echipă de consilieri. „Lucrurile stau exact așa. Mi se cere de către organizația județeană să semnez un protocol, care depășește protocolul cadru de la nivel național, adică mi se solicită să dau afară patru consilieri, printre care și viceprimarul. Deci, mi se cere practic să renunț la majoritate! Un astfel de gest mi-ar compromite mandatul. Eu nu vreau decât să-mi termin mandatul cu bine, să-mi continuu proiectele începute cu echipa mea, care este o echipă bine consolidată”, a declarat Matei. Totuși, primarul afirmă că nu are intenția de a părăsi definitiv partidul și nu are nici intenția a trece în altă formațiune politică. „Posibilitatea de a merge la alt partid este minimă. Ideea este că eu vreau să-mi termin proiectele, sunt primarul care stă cel mai bine și în sondaje și în relația cu consilieri. Nu știu de ce îmi fac astfel de solicitări acum. La anul va fi altceva. Nici nu știu dacă voi mai candida, încă nu m-am hotărât dacă mai vreau să fac asta. Acum vom vedea ce se va întâmpla, fiecare va culege tot ce a semănat. Oricum, le mulțumesc colegilor de partid că au reușit să-mi facă sărbătorile mai fericite!”, a declarat Matei pe un ton ironic.