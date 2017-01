Nicuşor s-a consultat, timp de 6 luni, pe 2,6 milioane de lei

Nicușor s-a consultat, timp de 6 luni, pe 2,6 milioane de lei

Buzunarele constănțenilor par a fi sac fără fund pentru mai marii județului nostru, care își fac aranjamente și iau decizii păguboase pe banii contribuabililor. După ce a pierdut finanțarea europeană pentru construirea Pavilionului expozițional Constanța, în valoare de 4,5 milioane de euro, fiind obligat să returneze aproape 3,2 milioane euro din această sumă, Consiliul Județean Constanța a continuat să implice sume uriașe din banul public în contracte păguboase și inutile pentru constănțeni. În luna martie a acestui an, ministrul Integrării Europene de la acea dată, Anca Boagiu, anunța că a demarat „procedurile legale” pentru a recupera de la Consiliul Județean Constanța 3.240.000 euro, reprezentând „cheltuielile efectuate din surse nerambursabile de la bugetul PHARE și cofinanțarea aferentă de la bugetul de stat” pentru proiectul Pavilion Expozițional. Demarat în 2003 și finanțat din fonduri europene nerambursabile, lucrările de construcție a pavilionul trebuia să fie gata în martie 2005. Numai că după preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu a oprit lucrările, motivând că sunt probleme în proiect privind fundația construcției, care ar putea pune în pericol viața oamenilor. Astfel, termenul limită de predare a lucrării a trecut, iar pavilionul nu a fost gata, motiv pentru care Comisia European a blocat finanțarea și a cerut restituirea banilor investiți până în acel moment, 1,2 milioane euro, proiectul total fiind de 4,4 milioane euro. Această sumă a fost recuperată, deja, de CE de la Ministerul Integrării Europene, urmând ca acum ministerul să scoată banii de la consiliul județean, plus alte 2 milioane de euro reprezentând plățile către firma de construcții și cofinanțarea de la Guvern. Consultanță pentru Pavilion În decembrie 2005, la doar câteva luni după ce Consiliul județean, prin președintele Nicușor Constantinescu, ordonase sistarea lucrărilor la Pavilionul Expozițional Constanța, pierzând astfel finanțarea europeană, administrația județeană a încheiat un contract de prestare servicii cu firma SC ROMAIR CONSULTING SRL în valoare de 2.618.000 lei. Obiectul contractului: „Consultanță în pre-luarea Centrului Expozițio- nal în cadrul Programului PHARE 2002 și realizarea unui parteneriat public-privat sau a unei alte finanțări în favoarea Consiliului Județean Constanța.” Astfel, Nicușor Constantinescu a plătit din bani publici, cu peste 2 milioane de lei, o firmă pentru a-i găsi finanțare în vederea continuării lucrărilor la Pavilion. În condițiile în care toate instituțiile financiare se întrec în oferte de finanțare cât mai avantajoase, mai ales că CJC este un client sigur, președintele consiliului județean a angajat cu 2,61 milioane de lei firma de consultanță ROMAIR CONSULTING SRL ca să-i găsească finanțare pentru suma necesară a fi returnată CE, cât și pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la Pavilion. Contractul de consultanță pare cu atât mai inutil cu cât CJC dispune de departamente juridice și servicii specializate care ar fi putut găsi finanțare cu ușurință, în aceleași condiții, la instituțiile bancare. Deși contractul de consultanță avea termen de realizare 36 de luni, ROMAIR CONSULTING a reușit performanța de a recomanda banca finanțatoare în numai șase luni, ceea ce conduce la concluzia că totul era premeditat (în șase luni s-a elaborat documentația de licitație, s-a desfășurat licitația și s-a încheiat și contractul de împrumut). CJC s-a împrumutat 8,6 milioane euro Drept urmare, firma de consultanță a recomandat ca bancă finanțatoare o societa-te pe acțiuni din Austria, DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG. Pe 13 iulie 2006, președintele Nicușor Constantinescu a semnat un contract de credit cu această bancă în valoare de 8.600.000 euro, care angajează bugetul CJC pe următorii 20 de ani. La valoarea de contract se adaugă dobânzile și comisioanele aferente, ratele urmând a fi depuse după un termen de grație de 5 ani. Deși rata dobânzii menționate în contract este atractivă, trebuie avute în vedere și comisioanele percepute. Dintr-un proiect benefic Constanței, finanțat cu banii Uniunii Europene, Pavilionul Expozițional s-a transformat într-o afacere păguboasă pentru constănțeni, dar foarte avantajoasă pentru anumite cercuri de interese. Decizia unui om politic, ales în fruntea județului prin votul oamenilor de rând, a angajat Constanța într-un scandal internațional cu fonduri europene. 