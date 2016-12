Nicuşor îşi pârăşte primarii la ANI

Nicușor își pârăște primarii la ANI

Prefectul Claudiu Palaz spune că Nicușor Constantinescu a deschis Cutia Pandorei prin solicitarea depusă la Agenția Națională de Integritate (ANI), de verificare a primarilor din acționariatul RAJA. Prefectul Claudiu Palaz a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a făcut o sesizare la Agenția Națională de Inte-gritate, prin care solicită verificarea stării de incompatibilitate a membrilor administrației locale, în speță a primarilor, aflați în acționariatul RAJA. Drept urmare, ANI i-a cerut reprezentantului Guvernului în teritoriu să comunice toate persoanele și instituțiile aflate în această situație, punând în cârca prefecturii „o muncă teribilă”. „ANI mi-a făcut această solicitare, în vederea soluționării sesizării lui Nicușor Constantinescu! Eu niciodată nu m-am băgat în această problemă și nu am sesizat ANI pentru acționariatul RAJA, cu toate că PSD Mangalia și Nicușor Constantinescu au afirmat, în repetate rânduri, că prefectul împiedică primarii să-și facă treaba și vrea să blocheze alegerile de anul viitor. De fapt, ei sunt cei care lovesc în primari! Nicușor în mod special! Cred că au făcut aceste afirmații în cunoștință de cauză, știau ce sesizări au făcut la ANI. Cred că, prin această acțiune, Nicușor Constantinescu a deschis o Cutie a Pandorei foarte periculoasă”, a explicat Palaz. În plus, prefectul a menționat că și în privința stării de incom-patibilitate a lui Tusac, a fost invocat ca motiv principal faptul că fostul primar al Mangaliei „este membru și în Consiliul de administrației al RAJA”. „De la ei a pornit asta, anul trecut, când am sesizat ANI în privința lui Tusac, a venit și s-a apărat zicând că el este mem-bru și în Consiliul de adminis-trație al RAJA și că mulți alți primari se află în această situație”, a declarat Claudiu Palaz. Prefectul a explicat că va duce la îndeplinire solicitarea ANI, pentru că este obligat. Palaz a amintit și despre alte nereguli legate de activitatea Consiliului Județean Constanța. Acesta a specificat faptul că, în scurt timp, va începe o campanie de împărțire a unor flyere referitoare la dezinformarea realizată de CJC în perioada organizării referendumului. „Am pregătit deja un număr foarte mare de flyere, în care voi arăta locuitorilor Constanței, punct cu punct, cum Nicușor Constantinescu a dezinformat cu privire la referendum”, spune Palaz. De asemenea, el a comentat afirmațiile reprezentaților BECJ, care spun că rezultatul referen-dumului nu poate fi validat, deoarece reprezentanții Institutului Național de Statistică nu au participat la numărarea buletinelor. „Nu se menționează nicăieri în lege că un referendum nu poate fi validat fără ajutorul INS”, spune prefectul. Tot ieri, în cadrul aceleiași conferințe, Claudiu Palaz a specificat că le va face plângeri penale președintelui CJC și primarului orașului Cernavodă, Mariana Mircea, dacă nu-și vor desemna reprezentanți la referendumul de eliberare din funcție a Marianei Mircea. În acest sens, reprezentantul Guvernului în teritoriu a transmis deja celor două instituții adrese prin care solicită numirea unor persoane care să facă parte din comisia de referendum. „Dacă nu se va întâmpla, voi face plângeri penale pentru Nicușor Constantinescu și Mariana Mircea, pentru infrac-țiuni în formă continuată”, a declarat prefectul.