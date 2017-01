Nicuşor, dormi liniştit, oricum nu ne bazăm pe tine!

Lipsește de la ședințele Comitetului pentru Situații de Urgență

Nicușor, dormi liniștit, oricum nu ne bazăm pe tine!

Catastrofa nucleară din Japonia i-a adus aminte președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, că ar trebui să se implice mai mult în treburile cu adevărat importante ale județului. Cu toate acestea, Constantinescu a uitat să precizeze că, deși are calitatea de vice-președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, nu a mai participat la ședințele acestui for de un an și jumătate. Și, cum nu a mai trecut pe la aceste ședințe, nici nu știe ce s-a stabilit pe acolo de ceilalți care au fost prezenți. Așa că, s-a trezit și el vorbind, iar în cadrul ședinței Consiliului Județean de marți. Șeful județului a venit cu ideea constituirii unei comisii pentru evaluarea riscului nuclear în Dobrogea. „Am solicitat la nivel central să ne spună de ce nu există un plan de urgență în caz de accident nuclear. Am cerut lămuriri referitoare la incidentul din 2003, când Dunărea a atins un minim istoric și au fost mari dificultăți în procesul de răcire a reactoarelor, existând atunci un pericol ridicat, dar totul a fost pus sub tăcere la momentul respectiv. Am solicitat mai multe informații prin care eu, președinte al CJC, ca reprezentant al cetățenilor județului Constanța, să pot face ceea ce depinde de noi. Din păcate, până când nu a fost catastrofa din Japonia, nimeni nu a băgat în seamă aceste memorii”, a spus președintele CJC, Nicușor Constantinescu. Mai mult, în cadrul ședinței, Constantinescu a venit cu ideea de a se înființa o Comisie de evaluare a riscului nuclear. „Am dat un mandat pentru cei 14 parlamentari constănțeni care, împreună cu membrii CJC, să facă tot ceea ce depinde de ei, inclusiv propuneri de modificări legislative, astfel încât să avem o legislație națională și județeană care să ne asigure că s-au luat măsuri de minimizare a riscurilor. Vorbim aici de drumurile de evacuare, de posibilele mișcări tectonice care, la 6,5 grade pe scara Richter, pot fi mult mai periculoase. Vorbim despre un risc care există, iar noi trebuie să știm că facem tot ceea ce depinde de noi la nivel național, dar plecând de la nivel județean, pentru că suntem singurul județ nuclear din țară, astfel încât să minimizăm cu adevărat riscurile”, a afirmat Constantinescu. Există planuri de protecție în caz de accident nuclear Prefectul Claudiu Palaz l-a liniștit, însă, ieri, pe Nicușor Constantinescu în ceea ce privește pregătirea județului în caz de accident nuclear, după ce i-a amintit că, timp de un an și jumătate, nu s-a prezentat la nicio ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. „În primul rând, Nicușor Constantinescu, cel puțin de când sunt eu prefect, deci de un an și jumătate, nu a participat niciodată la ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, deși este vicepreședinte al acestui for. Prin urmare, orice afirmație referitoare la indiferent ce situație de urgență de pe raza județului Constanța nu o poate face decât după ureche, cum, de altfel, a făcut-o și în iulie 2010, în cazul de la Ciobanu, când inventa o mână criminală care ar fi provocat o explozie a digului. Poate că, fiind obosit, nu se mai poate implica responsabil în problemele județului și se trezește din când în când cu o luare de poziție, care se dovedește a fi un scenariu de film X-Files, probabil consecință a preocupărilor sale din ultimul timp. Nu pot să cred că are intenția de a induce panică în rândul locuitorilor județului nostru, ar fi ultimul lucru pe care un adevărat președinte de Consiliu Județean căruia îi pasă de cetățeni trebuie să-l facă”, a declarat prefectul Claudiu Palaz. El a mai precizat că Nicușor Constantinescu, prin calitatea pe care o are, ar trebui să le transmită oamenilor încredere și siguranță. „Când te afli într-o astfel de funcție, oamenii așteaptă de la tine un mesaj care să dovedească stăpânirea problemelor și să transmită încredere și siguranță. Totuși, nu mă surprind aceste declarații ale lui Nicușor Constantinescu, căci pare depășit de orice situație care să presupună cunoașterea problemelor județului și energia de a le gestiona”, a mai menționat prefectul. Totodată, el a spus că are soluția pentru a-l liniști pe Nicușor Con-stantinescu, deoarece proiectul propus de el este tardiv. Prefectul i-a mai transmis lui Nicușor Con-stantinescu că, dacă dorește cu adevărat să afle mai multe detalii, ar trebui să se prezinte măcar la viitoarea ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. „Îi transmit pe această cale că poate sta în continuare liniștit, inițiativele sale în această problematică sunt oricum tardive. Planul județean de protecție și intervenție în caz de accident nuclear în afara amplasamentului CNE Prod Cernavodă a fost reactualizat în 2007. De asemenea, noua reactualizare este în lucru și va fi finalizată, conform normelor în vigoare, la sfârșitul lunii aprilie a acestui an. Mai mult, Planul de evacuare a populației și bunurilor materiale din localitățile județului Constanța a fost deja reactualizat, în februarie 2010. Pentru detalii suplimentare, îl aștept la viitoarea ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”, a spus prefectul Claudiu Palaz.