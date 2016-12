Nicuşor Dan vrea 10% la parlamentare, dar nu poate strânge 200.000 de semnături

Nicușor Dan vrea 10% la parlamentare, dar nu poate strânge 200.000 de semnături

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Salvați România a strâns 45.000 de semnături, din necesarul de 200.000, pentru a participa la alegerile parlamentare din 11 decembrie, problema majoră fiind la semnăturile din străinătate, unde au adunat circa 1.000 din cele 6.100 necesare.„În primele două săptămâni am avut o medie de 1.500 de semnături pe zi. Deci am avut 20.000 de semnături după primele două săptămâni. În a treia săptămână… Ieri aveam 45.000, deci am avut 25.000 în șase zile, deci ne apropiem de 5.000 de semnături pe zi. Suntem optimiști că vom ajunge la 10.000 de semnături pe zi. Ăsta este numărul care ne-ar asigura 200.000 de semnături pe 27 octombrie. Suntem foarte fericiți că am primit scrisori în urma apelului pe care l-am făcut, din orice loc pe care vi-l imaginați din România - din Caransebeș, Brăila, Botoșani, Blaj… Din orice loc am primit cel puțin o scrisoare, ceea ce înseamnă că oamenii încep să cunoască USR și au încredere că poate să realizeze schimbarea și, mai mult, pun umărul dezinteresat”, a declarat liderul USR, Nicușor Dan.