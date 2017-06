Nicuşor Dan, reales preşedinte al USR. Stelian Ion, de la Constanţa, vicepreşedinte

Nicușor Dan, reales președinte al USR. Stelian Ion, de la Constanța, vicepreședinte

Nicușor Dan a fost ales pentru un nou mandat în funcția de președinte al Uniunii Salvați România, acesta fiind votat de 173 de delegați prezenți la Congresul USR. Pe celelalte locuri s-au clasat Emanuel Ungureanu (61 de voturi), Șerban Marinescu (14) și Cornelia Florina German (3 voturi).De asemenea, au fost aleși și noii vicepreședinți: Elek Levente, Vlad Alexandrescu, Stelian Ion, Dan Barna, Ionuț Moșteanu, Cristian Seidler. Pentru cel de-al șaptelea vicepreședinte a existat o situație de baraj între Raluca Amariei și Cristian Ghinea. Pe lângă vicepreședinți, în Biroul Național au mai fost aleși Clotilde Armand (consilier sector 1), Cătălin Drulă (deputat USR Timiș), Cristian Ghica (senator USR București), Florin Silviu Chereji (membru USR Cluj), Cornel Zainea (deputat USR Ilfov), Claudiu Năsui (deputat USR București), Radu Mihail (senator USR Diaspora), Florina Presadă (senator USR București), George Țăranu (membru USR Iași), Ion Voinea (membru USR București), Alin Ionuț Arsu (consilier local USR București).La congres au participat peste 300 de membri USR, dintre care 260 de delegați cu drept de vot, de la cele 47 de filiale județene ale partidului.La Cluj-Napoca s-a desfășurat, în perioada 12 - 14 mai, primul congres național al USR.Pe de altă parte, în prezentarea platformei sale în fața membrilor Congresului partidului, Nicușor Dan a declarat că formațiunea are proiecte ambițioase, dar că pentru realizarea lor e necesar ca toți să muncească împreună.„Platforma cu care am candidat am numit-o USR schimbă România, pentru că miza noastră este să luptăm împreună să aducem România la normalitate. Acesta este motivul pentru care fiecare dintre noi a intrat în politică”, a spus Nicușor Dan.El a reiterat că obiectivul său e ca USR să devină al doilea partid al țării, să se bată cu șanse la primăriile marilor orașe, la alegerile locale din 2020 și să obțină un scor la parlamentarele din 2020 care să îi permită să propună premierul.De asemenea, el a spus că trebuie să continue procesul de extindere a partidului, astfel încât USR să aibă filiale în majoritatea orașelor și în mai multe comune.