Nicușor Dan: În USR există o comunicare instituționalizată

Reacția sa a venit după ce deputatul USR Cristian Ghinea a susținut că există nemulțumiți în partid, în perspectiva congresului formațiunii, pe motiv că nu este clar ce funcții vor fi ocupate și cum se face campanie electorală internă."Este un calendar pe care l-am stabilit împreună cu președinții de filiale județene, pe 11 februarie am stabilit acest calendar. S-a numit o comisie care să centralizeze toate propunerile, comisia a fost anunțată în martie. Tot atunci am anunțat și coordonatorii de regiuni, care să preia toate propunerile pe statut. S-a făcut o centralizare până pe 13 aprilie și pe 22 aprilie, împreună cu toți parlamentarii, toți președinții de filiale județene, dezbatem statutul, că asta văd că e problema. Pe chestiuni pe care este consens le introducem în statutul cu care mergem către congres, unde există divergențe — le identificăm și punem congresul să voteze care opțiune este mai bună. Există o dezbatere care are un calendar ce a început deja de două luni", a explicat Nicușor Dan, citat de Agerpres.