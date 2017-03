Nicuşor Dan: Dacă domnul Cioloş vine în USR, poate să candideze la orice funcţie

Nicușor Dan: Dacă domnul Cioloș vine în USR, poate să candideze la orice funcție

Ştire online publicată Marţi, 21 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Salvați România i-a adresat o invitație formală fostului premier Dacian Cioloș. Dacă acesta decide să intre în partid până la Congresul din luna mai, va putea candida la orice funcție, a precizat președintele USR, Nicușor Dan, într-o intervenție la RFI.„Important este că o majoritate îl dorește în USR (pe Dacian Cioloș - n.r.) și, pentru că lucrul acesta se întâmplă, o invitație formală i-a fost adresată, pentru un dialog în ce condiții ar dori să vină (...) Decizia este fermă, de invitare, invitația i-a fost transmisă domnului Cioloș, răspunsul este la domnia sa”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Digi24.Acesta a reluat argumentele potrivit cărora majoritatea USR consideră că ar fi bună pentru Uniunea Salvați România venirea fostului premier tehnocrat: „Argumentele pro sunt faptul că ar aduce un plus de profesionalism USR-ului, că ar aduce un plus de notorietate și ar face un transfer de credibilitate și ar aduce un plus de leadership USR-ului”.Întrebat dacă lui Dacian Cioloș i s-ar oferi postul de președinte al USR în cazul în care intră în partid, Nicușor Dan a replicat: „Noi o să avem un Congres în 12-14 mai la Cluj-Napoca și toate funcțiile din USR vor fi alese la acel Congres. Conform Statutului, orice membru USR poate să candideze la orice funcție. Deci în situația în care domnul Cioloș vine în USR până atunci, poate să candideze la orice funcție”.Declarațiile lui Nicușor Dan de la RFI vin în contextul în care acesta a spus explicit, săptămâna trecută, că nu ar dori ca Dacian Cioloș să devină membru al USR. Ca urmare a acestui fapt, Alin Mituța, fost director de cabinet al lui Cioloș, actual director executiv al Asociației „Platforma România 100”, preciza, pe 16 martie, că „intrarea în USR nu mai este de actualitate”, scrie romaniatv.net