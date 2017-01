„Nicuşor Constantinescu trebuie să plece din Constanţa! Să se întoarcă la Ploieşti!“

Mitroi îi recomandă întoarcerea la origini:

„Nicușor Constantinescu trebuie să plece din Constanța! Să se întoarcă la Ploiești!“

Consiliul Județean Constanța (CJC) a adoptat, în cadrul ședinței din 17 februarie, proiectul privind modifica-rea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Techirghiol, prin înființarea unui nou serviciu public de acest gen, în Agigea. Cu alte cuvinte, localitatea constănțeană Agigea are în prezent un serviciu de evidență a populației pe care, de altfel, l-a și inaugurat în cursul acestei săptămâni. Nu același lucru se poate spune și despre comuna Valu lui Traian, al cărei primar este democrat-liberalul Florin Mitroi, comună care, de aproximativ doi ani, încearcă să obțină aprobarea CJC pentru funcționarea unui serviciu de evidență a persoanelor. „Ambiție prostească“ În acest sens, de precizat este că aleșii județeni PD-L au încercat, în repetate rânduri, să introducă pe ordinea de zi a ședințelor de CJC un proiect vizând înființarea acestui serviciu în Valu lui Traian și, mai mult decât atât, prin vocea liderului de grup, Adrian Gheorghiță, au făcut solicitări către președintele CJC, pesedistul Nicușor Constantinescu, inclusiv în plenul ședințelor. Tentativele lor s-au lovit, de fiecare dată, de refuzul categoric al lui Constantinescu, refuz pe care primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, îl pune pe seama unei „ambiții prostești”. Gospodarul-șef a explicat, din acest punct de vedere, că nu se așteaptă ca acest serviciu să fie vreodată funcțional atâta timp cât la șefia Consiliului Județean se va afla Nicușor Constantinescu: „Nu mi-e frică de ceea ce spun. Dar, dacă nu ne trezim, tot județul ăsta, inclusiv primarii PSD, că avem un om care nu merită să conducă județul, va fi groaznic”. În plus, Mitroi a subliniat un aspect și anume că înființarea acestui serviciu ar însemna, pentru cetățenii comunei, o economie atât de ordin financiar, dar și de timp. „În prezent, pentru cărțile de identitate, oamenii trebuie să se deplaseze la Murfatlar, ori asta înseamnă și timp, și bani. Vorbim despre o localitate cu aproximativ 16.000 de locuitori, oameni pe care existența acestui serviciu i-ar ajuta mult”, a adăugat primarul. În aceeași ordine de idei, șeful administrației locale din Valu lui Traian nu s-a sfiit deloc să facă declarații în ceea ce-l privește pe mai marele CJC: „N-o să-mi aprobe niciodată proiectul. N-am mai întâlnit un astfel de om, fapt pentru care mă tot întreb: oare e nebun, oare e din naștere așa?!?”. Totodată, Mitroi a apreciat și că „Nicușor Constantinescu ar trebui să plece din Constanța, să se ducă, să se întoarcă la Ploiești!”. „Un refuz pe considerente politice“ Situația este privită în mod similar și de consilierul județean Adrian Gheorghiță, care a explicat că, în opinia sa, „refuzul lui Nicușor Constantinescu de a dezbate și de a introduce proiectul pe ordinea de zi este unul întemeiat pe considerente politice”. „Vorbim despre împotrivirea unui singur om”, a atras el atenția. De remarcat este, însă, că, potrivit spuselor liderului consilierilor județeni PD-L, situația este cu atât mai ciudată cu cât, în cadrul ședinței de CJC din februarie, pedeliștii au votat pentru înființarea serviciului comunitar de evidență a persoanelor din Agigea, fără a ține cont, în vreun fel, de culoarea politică a primarului. „Am votat pentru înființarea acelui serviciu, hotărârea a trecut în unanimitate, am considerat că e firesc să aprobăm un serviciu de care este nevoie într-o localitate”, a specificat Gheorghiță. Nu în ultimul rând, trebuie menționat că, în conformitate cu declarațiile democrat-liberalului, acest serviciu de evidență a persoanelor a fost deja înființat în Valu lui Traian, are personalitate juridică și toate avizele necesare pentru a funcționa, inclusiv din partea Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și chiar și personalul special pregătit pentru această structură din administrația locală, mai puțin, însă, avizul CJC, așa cum prevede legea, pentru ca el să devină funcțional. În plus, Adrian Gheorghiță a inițiat și o acțiune în instanță prin care cerea, prin procedură de adoptare tacită, obligarea CJC-ului de a emite o hotărâre referitoare la funcționarea serviciului de evidență a persoanelor, acțiune respinsă, însă, de instanță, pe motiv că nu poate interveni într-o astfel de speță. În acest context, reamintim că, întrebat de ce această diferență de atitudine a Consiliului Județean față de înființarea serviciului la Agigea și, respectiv, la Valu lui Traian, vicepreședintele CJC Cristian Darie a declarat, miercuri: „Votul consilierilor locali și județeni, ca și al parlamentarilor, este liber și nu trebuie motivat”. Concluzionând, Consiliul Județean Constanța manifestă, se pare, aceeași înclinație spre principiul „pentru unii mumă, pentru alții ciumă”, din moment ce proiecte vizând interesul public al cetățenilor se confruntă cu discriminări eminamente politice.