Nicuşor Constantinescu, în război cu transportatorii constănţeni

Nicușor Constantinescu, în război cu transportatorii constănțeni

Președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, a declarat ieri război, pe față, transportatorilor din județul Constanța. Constantinescu nu s-a sfiit să califice mediul de afaceri din acest domeniu drept „mafie”, amenințând pe față, în urma unei intervenții a consilierului județean Adrian Gheorghiță: „lăsați că mă ocup eu, personal, de ei și cu avocați mai buni decât dumneavoastră”. Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului Județean de ieri, la ultimul punct, s-a aflat proiectul de hotărâre privind participarea județului Constanța la înființarea SC de Transport Călători SRL Constanța. Este vorba despre o societate care, potrivit proiectului de hotărâre, are ca unic acționar Consiliul Jude-țean Constanța. Prin aceeași hotă-râre de ieri, s-a aprobat deja și înființarea a primelor trei trasee de transport județean de călători care „vor fi în responsabilitatea SC de Transport Călători SRL Constanța”. Este vorba despre: Constanța - Mamaia - Năvodari - Lumina - Ovi-diu - Constanța, în ambele sensuri, Constanța - Agigea - Techirghiol - Eforie - Tuzla - Costinești și retur, Costinești - 23 August - Olimp - Neptun - Venus - Cap Aurora - Jupiter - Saturn - Mangalia - 2 Mai - Vama Veche și retur. Proiectul a iscat discuții între con-silierul PDL Adrian Gheorghiță și președintele CJC, Nicușor Con-stantinescu. „Impact devastator asupra mediului de afaceri” Gheorghiță a menționat în plen că proiectul este ilegal. „Nu a fost respectată legea privind transpa-rența decizională a administrației publice locale. Acest proiect trebuia adus la cunoștința opiniei publice în condițiile legii respective, având în vedere faptul că are un impact devastator asupra mediului de afaceri din județul Constanța din domeniul transpor-turilor”, și-a susținut avocatul punctul de vedere. Intervenția pedelistului a generat o adevărată criză de isterie din partea lui Constantinescu. Președintele CJC nici măcar nu a avut răbdare să asculte explicațiile colegului consilier până la final, întrerupându-l agresiv: „Ați termi-nat? Ce e aici? Sau apărați mafia transportului local? Explicați care este mandatul pe care îl aveți?”, a fost replica lui Constantinescu. Enervat la culme de insistența cu care își susținea punctul de ve-dere consilierul PD-L, Constan-tinescu a trecut la amenințări pe față: „Lăsați că mă ocup eu personal de ei și cu avocați mai buni decât dumneavoastră”. Momentul a fost poate unul de maximă slăbiciune pentru mai - marele de la consiliul județean, complexat probabil de faptul că până acum gașca pe care o conduce nu a reușit să își întindă tentaculele în domeniul transportu-rilor și, pe deasupra, echipa pesedistă mai are și niște procese pierdute în respectivul sector de interes. Când, unde, cum? Făcând trimitere la gratuitățile de care se bucură pensionarii pe transportul comun din municipiul Constanța, Constantinescu a lăsat să se înțeleagă că aceeași politică va fi adoptată și la nivel județean. Dar, așa cum a menționat și Gheorghiță, așa cum a spus și Constantinescu, transportatorii pot ataca în contencios administrativ hotărârea de consiliu de ieri. De remarcat este însă faptul că proiectul de hotărâre aprobat ieri nu oferă prea multe informații despre activitatea nou înființatei societăți. Așadar, oficial, nu se știe nici măcar cu ce mașini se vor efectua cursele pe traseele amintite sau de când vor intra în vigoare prevederile hotărârii aprobate ieri.