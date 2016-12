"Nicuşor Constantinescu formula sesizări la adresa unor primari acuzându-i de acelaşi tip de incompatibilitate constatată de ANI și în cazul său"

"Nicușor Constantinescu formula sesizări la adresa unor primari acuzându-i de același tip de incompatibilitate constatată de ANI și în cazul său"

Ştire online publicată Joi, 09 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția Națională de Integritate (ANI) are în lucru multe cazuri cu privire la incompatibilități sau conflicte de interese, în special la nivel local, situație în care circa 20 de parlamentari ar putea să-și piardă mandatele din cauza problemelor de integritate, susține, șeful Agenției Naționale de Integritate, în exclusivitate pentru ziarul „România liberă“.Președintelui ANI își argumentează previziunea pe numărul proceselor aflate pe rol, pe deciziile definitive obținute deja de Agenție, dar și pe procesele aflate în pronunțare la Înalta Curte. De asemenea, zeci de cazuri de confiscări ale averilor dobândite fraudulos de către demnitari ai statului român vor fi soluționate în viitorul apropiat de instanțele judecătorești. Potrivit lui Horia Georgescu, ANI se ocupă de mai multe situații referitoare la incompatibilități sau conflicte de interese, în special la nivel local. Întrebat dacă ANI are în vedere și alte cazuri în afara lotului, șeful ANI a declarat:"Urmărim cu prioritate fraudarea banilor publici prin conflict de interese. Ceea ce nu se spune este că aceste regii autonome de interes local, în ale căror consilii de administrație se află primari sau șefi de consilii județene, gestionează sume uriașe, de ordinul sutelor de milioane de euro. Prin poziția aleșilor locali acolo se exercită o anumită influență, inclusiv în sensul în care uneori banii publici sunt deturnați sub aparența unor proceduri legale de achiziții publice care speculează vulnerabilități legislative. În 2009formula sesizări la adresa unor primari acuzându-i de același tip de incompatibilitate care face obiectul situației constatate de ANI și în cazul său. Cetățenii pot să judece singuri ipocrizia unor astfel de poziții.".Referitor la posibilitatea ca unii dintre politicieni să încearce să îl convingă în particular să renunțe la anchetele împotriva lor, Horia Georgescu a declarat că s-a confruntat cu declarații publice prin care cei implicați intenționau să descurajeze activitatea Agenției. De asemenea, acesta a spus că au existat și mesaje transmise în mod informal, al căror sens era acela de a tempera verificările.