Nicuşor Constantinescu, din nou în fruntea CJC. Cum va putea conduce judeţul

Nicușor Constantinescu, din nou în fruntea CJC. Cum va putea conduce județul

Pus în libertate de magistrații Curții de Apel Constanța, Nicușor Constantinescu revine pe funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, funcție din care fusese suspendat prin ordin al prefectului, însă doar teoretic. Practic, potrivit deciziei instanței de judecată care a înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar, el nu are voie nici măcar să se apropie de instituție.În luna august, prefectul județului Constanța, Radu Volcinschi, a emis ordinul prin care președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost suspendat din funcție.„Având în vedere comunicarea Curții de Apel București înregistrată la Instituția Prefectului județului Constanța cu nr. 7988/11.08.2014 a dispozitivului încheierii Curții de Apel București prin care a fost înlocuită măsura controlului judiciar cu măsura arestării preventive pe o durată de 30 de zile a președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, în temeiul prevederilor legale, am emis ordinul prin care se constată suspendarea de drept a mandatului președintelui Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu până la încetarea măsurii arestării preventive”, transmitea prefectul Constanței, Radu Volcinschi.În cursul zilei de vineri, 5 decembrie, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar. Astfel, potrivit reprezentanților Prefecturii Constanța, ordinul de suspendare emis de prefect și-a încetat efectele. În consecință, Nicușor Constantinescu nu mai este suspendat din funcție.Totuși, el nu se poate întoarce la serviciu, pe motiv că judecătorii îi interzic acest lucru. Concret, pe timpul cât se află sub control judiciar, Nicușor Constantinescu trebuie să respecte mai multe obligații impuse de lege. Astfel, printre acestea se află și obligația de a nu lua legătura cu personalul din cadrul Consiliului Județean Constanța și cu consilierii județeni.În caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.