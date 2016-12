Nicuşor Constantinescu, atac dur la Ponta: "Să îşi asume eşecul"

2

Cum vad eu

Adica cum? Tu ma faci sa-mi iau talpasita, beneficiezi de miliardele cheltuite in tara, si mai vrei sa-ti dau si alti bani? De ce ? Sa platim 160 mil $/km ptr Comarnic-Brasov in timp ce in Germania e de 5 ori mai ieftin< Constanta nu are Spital de pediatrie, dar avem biserici si pe trotuare? Tu , PSD-ul care m-ai tratat ca pe ultimul c...at,la prezidentiale, vrei acum ce? Nu stiati ca nu mai are guvernul bani tot continuind sirul de pomeni? Gasca de latrai prostiti de lene din jurul camarillei constantene e la datorie, De ce pleaca tineretul studios al orasului in alte parti? De ce credeti ca spitalul nu are oameni sa opereze noile echipamente? Voi, profitorilor si pomanagiilor a-ti distrus viitorul copiilor si nepotilor vostri! Asta e electoratul vostru: pomanagii, majoritatea angajata pe pcr din regii, si tiganii. D-aia il luati inapoi pe Vanghelie si pe retardul de Sova? Pe prostanac l-ati dat afara ca va critica?