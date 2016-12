Nicuşor Constantinescu, atac dur la colegii din PSD Constanţa: "Nişte laşi..."

Nicușor Constantinescu, atac dur la colegii din PSD Constanța: "Niște lași..."

Președintele suspendat al PSD Constanța, Nicușor Constantinescu, i-a felicitat pe parlamentarii social democrați de la malul mării care au votat împotriva moțiunii inițiate de liberali. În cadrul unei conferințe de presă, Nicușor Constantinescu a subliniat că adversarii politici nu doresc altceva decât să pună mâna pe putere: „Blaga și Videanu au condus țara, nenorocind-o, au distrus-o, și vor să o conducă prin orice mijloace.”Totodată, Nicușor Constantinescu s-a arătat surprins de atitudinea colegilor de partid, care, în momentul în care a început să fie anchetat, nu au ieșit public să-l apere. „Nu mi-am dat demisia și nici nu mi-o voi da vreodată! Toate deciziile pe care le-am luat până astăzi sunt valabile. De la presă am aflat că președintele Ponta a trimis o adresă prin care sunt suspendat din funcția de membru. Nu m-am născut în genunchi, m-am născut în picioare și în picioare voi rămâne!” a subliniat șeful CJC. Constantinescu și-a acuzat colegii de partid de lașitate, subliniind că nici în cazul lui Radu Mazăre, nu s-au înghesuit să-i ia apărarea. „Chiar dacă mi s-a înfipt cuțitul în spate, voi candida la șefia PSD. Cine are încredere în mine să mi se alăture. Nu am fugit nici cu ștampila și nici cu sediul”, a declarat Constantinescu. El a accentuat faptul că a fost mandatat de Radu Ștefan Mazăre să conducă organizația județeană și așa va face și de acum înainte. A mers în județ, unde a stat de vorbă cu primarii și consilierii PSD: „22 de primari nu mai doresc să candideze la alegerile locale. Pe Nicolae Matei, primarul Năvodariului, l-am găsit terorizat de închisoare, nici el nu mai știe dacă va mai candida. A făcut atâtea pentru Năvodari…. La maniera asta de teroare am ajuns! Atât primarii cât și funcționarii îmi spun că nu mai vor să semneze nimic. Toți șefii PSD din județ sunt speriați, înspăimântați, nu vor să mai semneze nimic pentru comunele lor, îmi spun să-i ștergem din evidența partidului!”, a mai declarat Constantinescu.Președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, a făcut apel la primarii PSD din teritoriu să-i fie alături și să adune rândurile deoarece până la alegeri a mai rămas puțin timp.Tot în cadrul conferinței de presă susținută vineri, Constantinescu a declarat că „binomul DNA-SRI, aripa Coldea, a acționat și împotriva premierului Victor Ponta”, instrumentându-i un dosar penal pentru fapte de acum șapte ani: „Justiție televizată, arestări preventive abuzive, denunțuri, se folosesc metode pe care le folosea inchiziția. S-a instituit o teroare fără precedent, oamenii se tem să mai vorbească la telefon de teamă ca dialogul să nu se transforme în dosar penal “.La finalul conferinței, șeful CJC a adăugat că UNPR și-a propus să pună mâna pe județul Constanța: „Mi s-a propus atât mie, cât și fostului primar, Radu Ștefan Mazăre, să devenim membri UNPR. Am refuzat, dar am constatat că cine este în UNPR nu mai este anchetat”.Referindu-se la ministrul Justiției, Ro-bert Cazanciuc, Nicușor Constantinescu a declarat că toate organizațiile PSD din țară au cerut demiterea lui. Constan-tinescu spune că în câteva săptămâni, acesta își va pierde fotoliul.Constantinescu vrea să înființeze Partidul DobrogenilorAmintim că, ieri, pe adresa redacțiilor a sosit o notă semnată de șeful PSD, Victor Ponta, prin care se comunica faptul că îl suspendă pe Nicușor Constantinescu din calitatea de membru de partid până la întrunirea Biroului Politic Județean. Deși inițial a negat că ar fi interesat de înființarea unei alte formațiuni politice, subliniind că nu e o soluție să faci zeci de partide și partidulețe, după încheierea conferinței de presă a luat în calcul această variantă, afirmând că ar putea înființa Partidul Dobrogenilor, dacă va fi exclus din partid.