Nicuşor Constantinescu a pierdut funcţia de preşedinte al UNCJR în favoarea lui Marian Oprişan

Nicușor Constantinescu a pierdut funcția de președinte al UNCJR în favoarea lui Marian Oprișan

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a fost desemnat candidatul PSD pentru funcția de președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), alegerile având loc joi seara.Potrivit Agerpres, Oprișan a fost desemnat cu 17 voturi din totalul celor 23 de președinți ai consiliilor județene social-democrați prezenți la Palatul Parlamentului. A mai candidat pentru această funcție președintele CJ Constanța, Nicușor Constantinescu.„Este o mare onoare pentru mine sprijinul pe care l-am primit de la colegii mei, președinți de consilii județene. N-o să-i dezamăgesc așa cum n-o să-i dezamăgesc pe cetățenii pe care îi reprezint”, a declarat, la final, Marian Oprișan, care i-a mulțumit contracandidatului său, cu care este prieten.Potrivit acestuia, reuniunea a fost dominată de fair-play.„A fost o competiție la care s-a decis, suntem prieteni, rămânem prieteni”, a spus Oprișan.La rândul lui, președintele CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, a declarat că a pierdut șansa de a fi susținut de PSD la șefia UNCJR deoarece a „supărat” guvernul prin atitudinea în chestiunea arieratelor, însă rezolvarea acestei probleme de către Executiv merită pierderea sprijinului.Constantinescu a declarat după votul în favoarea desemnării lui Marian Oprișan drept candidat al PSD la șefia UNCJR că nu va mai candida la nicio funcție în cadrul acestui for, nici pentru cea de președinte, vicepreședinte sau secretar general.„Din păcate pentru mine ceea ce am declarat vizavi de arierate și în apărarea autorităților locale a deranjat guvernul și puterea, în general UNCJR a deranjat puterea și eu ca secretar general al UNCJR am deranjat când am luat apărarea autorităților locale și când era prim-ministru Adrian Năstase, și când era prim-ministru domnul Tăriceanu, și când era prim-ministru domnul Boc 1, Boc 2, Boc 3. Puterea nu suportă ca cineva să aibă verticalitatea să spună atunci când greșește, pentru că tocmai ăsta este rolul UNCJR-ului, să apere interesele autorităților locale”, a susținut Constantinescu.El a precizat că votul pentru desemnarea candidatului PSD la șefia UNCJR a fost influențat de partid și de guvern, dar respectă rezultatul acestui vot.