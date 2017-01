Niculae Gheorghe a fost exclus din PRM Constanţa

Niculae Gheorghe a fost exclus din PRM Constanța

Potrivit unui comunicat de presă, Biroului Executiv Județean al PRM Constanța s-a întrunit, la începutul săptămânii, pentru a stabili o serie de „măsuri organizatorice și disciplinare, necesare bunei funcționări” a filialei constănțene. Printre subiectele dezbătute de către cei 22 de membri ai Biroului, s-a numărat și excluderea din partid a fostului lider județean Niculae Gheorghe. Mircea Stoian, actualul președinte al Filialei Județene Constanța a PRM, a declarat că Biroul Executiv a fost de acord, în majoritate, să îl excludă pe Niculae Gheorghe pentru „încălcarea, cu bună-știință și repetat, a prevederilor Statutului PRM”. „Niculae Gheorghe a refuzat să predea arhiva partidului și o parte din tabelele cu semnături strânse pentru candidatura lui Corneliu Vadim Tudor. Noi susținem că acesta este un lucru grav”, a adăugat Stoian. Mircea Stoian a mai precizat că formațiunea politică se află pe ultima sută de metri în ceea ce privește acțiunea de strângere a semnăturilor. Potrivit indicațiilor primite de la Centru, peremiștii constănțeni trebuie să strângă 10.000 de semnături. În replică, Niculae Gheorghe a declarat că nu știe nimic despre această decizie. „Așa cum ați putut vedea și la Conferința Județeană, eu am acceptat să cedez funcția de președinte și chiar i-am rugat pe membrii PRM să îl voteze pe Mircea Stoian. Din punct de vedere etic, dacă aceasta este răsplata pe care o primesc din partea sa, atunci este jenant”, a comentat fostul lider PRM. Tot el a mai spus că, din punct de vedere politic, „partidul nu are nevoie de așa ceva acum”. Niculae Gheorghe și-a mai exprimat hotărârea de a contesta această decizie la Centru. De asemenea, el nu a exclus posibilitatea de a se orienta către un alt partid. „Trebuie să discut și eu cu susținătorii mei. Am o groază de oameni care sunt alături de mine. Teoretic, este posibil să ne orientăm spre un alt partid. Sau vom încerca, din nou, să preluăm frâiele partidului”, a încheiat el.