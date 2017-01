Nicoleta Ploscaru de la PPDD a votat pentru ca tinerii să nu mai plece din ţară

Nicoleta Ploscaru de la PPDD a votat pentru ca tinerii să nu mai plece din țară

Candidatul Partidului Poporului Dan Diaconescu pe Colegiul 10 la Camera Deputaților, Nicoleta Ploscaru, a votat la Liceul cu Program Sportiv din Constanța.Întrebată pentru ce a votat, ea a răspuns că, întotdeauna românii votează pentru o schimbare în bine.„De această dată chiar nu mai putem schimba decât în bine, pentru că, mai rău nu se poate. Declar aceste lucruri fără sa fiu populistă. De când am împlinit 18 ani am participat la toate alegerile, mi-am făcut datoria de cetățean și, ca toată lumea, m-am dus cu speranță în suflet în bine. Speranțe care mi-au fost înșelate de fiecare dată. De data aceasta nu mai votez pentru mine și generația mea, ci pentru viitorul copiilor noștri, ca ei să nu mai plece din țară. Am mai votat pentru părinții și bunicii noștri, pentru mai bine, deoarece speranța moare ultima”, a declarat Nicoleta Ploscaru.