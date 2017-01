Nicolae Moga şi Constantin Chirilă rămân deocamdată în topul celor mai bogaţi parlamentari constănţeni

Nicolae Moga și Constantin Chirilă rămân deocamdată în topul celor mai bogați parlamentari constănțeni

Persoanele care aveau obligația de a depune declarații înainte de modificările intervenite prin Legea 176/2010 trebuie să depună noi declarații de avere și interese până la 3 noiembrie 2010. De asemenea, toți cei care nu au avut obligații până acum să depună declarații trebuie să o facă până la data de 4 octombrie 2010. Până acum, dintre parlamentarii constănțeni, doar cinci au reușit să își actualizeze declarațiile de avere. Este vorba despre senatorii PSD Alexandru Mazăre (a apărut în ediția din 18.10.2010 a ziarului „Cuget Liber”) și Nicolae Moga, deputații Constantin Chirilă (PDL), Aledin Amet (UDTTMR) și Iusein Ibram (UDTR). Averile lui Nicolae Moga și Constantin Chirilă îi mențin, pentru moment, pe aceștia în topul celor mai bogați parlamentari constănțeni. Nicolae Moga și-a completat declarațiile de avere și de interese pe 27 octombrie. El are același teren intravilan de 4.618 (nu a specificat dacă sunt metri pătrați sau hectare) în Mamaia Sat - Năvodari, o casă de locuit de 222,06 metri pătrați și o casă de vacanță de 80 de metri pătrați tot în Mamaia Sat - Năvodari. Dacă în declarația din vara lui 2009, el figura cu un cont de 50.000 de lei și un depozit bancar de 47.500 de lei, Moga a rămas acum doar cu un depozit de 54.400 de lei. El a mai acordat două împrumuturi în nume personal către Constantin Șerban (223.400 de lei) și Răzvan Adrian Moga (300.000 de lei). Din partea Senatului, Nicolae Moga a încasat în 2009 un venit anual de 57.248 de lei, în timp ce venitul soției sale, Claudia Moga, lect. univ dr. al Universității Maritime Constanța, a fost de 18.970 de lei. De asemenea, soția sa a beneficiat și de o pensie de 3.570 de lei. Familia Moga și-a rotunjit veniturile cu 41.364 de lei prin cedarea folosinței bunurilor. Din investiții, respectiv dividendele pe care Nicolae Moga le are la SC Tracon SRL Brăila, senatorul a obținut 91.725 de lei. Potrivit declarației sale de interese, el mai este acționar și la SC Sigma Trading SA Constanța, valoarea totală a acțiunilor fiind de 1.800 (nici aici nu a precizat dacă este vorba despre lei, euro, dolari, etc.). La rubrica specială dedicată contractelor derulate cu statul, senatorul Nicolae Moga nu menționează niciun fel de legătură cu bugetul sau fondurile de stat. Mai precis, este vorba despre contractele, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță și civile, obținute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar. Moșteniri de familie Deputatul democrat-liberal Constantin Chirilă și-a completat noile declarații pe 20 octombrie. El scrie că are un teren forestier în comuna Moroieni, județul Dâmbovița, de 14.000 metri pătrați, și două terenuri agricole în comuna Cristești, județul Iași, fiecare de câte 0,2700 de hectare, moștenite de la părinți. Chirilă mai deține două apartamente în Constanța, o casă în comuna Cristești, județul Iași, moștenită de la părinți, și o casă în Constanța de aproximativ 153 de metri pătrați. Atât el, cât și soția și-au făcut asigurări de viață și pensie, de 48.615 de lei, respectiv de 10.468 de lei. Pe de altă parte, el are o datorie de aproximativ 50.000 de lei către o persoană fizică încă din luna octombrie a lui 2008. Veniturile sale în 2009 au fost de 57.278 de lei, iar ale soției de 25.801 de lei. Potrivit declarației sale de interese, el este acționar la șase SRL-uri, valoarea totală la zi a acțiunilor fiind de aproximativ 583 de lei. În plus, el este președinte al Fundației Noua Democrație, membru al Asociației Green Mountains și membru inactiv la CECAR și Camera Consultanților Fiscali. Nici el nu a derulat contracte cu statul. Minoritățile, la zi Aledin Amet (UDTTMR) și-a actualizat declarațiile de avere și de interese la 20 octombrie. El deține un apartament în Constanța și patru depozite bancare. Două au fost deschise în 2008, strângând aici 40.000 de euro. Unul a fost deschis în 2009, adunând 15.000 de lei, și un altul în 2010, tot de 15.000 de lei. Ca deputat, el a încasat 69.614 de lei, iar soția sa 18.000 de lei ca lucrător bancar, fiind totodată în concediu de creștere a copilului. Nici Aledin Amet nu menționează că ar fi derulat contracte cu statul. Tot pe 20 octombrie și-a completat declarațiile de avere și de interese și Iusein Ibram (UDTR). El menționează că are un apartament în Tulcea. Veniturile sale au fost de 54.000 de lei, iar ale soției de 7.100 de lei (pensie). La fel ca ceilalți colegi din Parlament, nici Iusein Ibram nu a încheiat contracte cu statul.