Nicolae Moga: "Parlamentul European a desemnat anul 2015- Anul european pentru dezvoltare"

Senatorul Colegiului 2 din Constanța, Nicolae Moga, a adresat o declarație politică cu titlul „Anul european pentru dezvoltare”.„La început de an, dar și la începutul acestei sesiuni parlamentare, doresc să supun atenției dumneavoastră un eveniment deosebit de important: Parlamentul European, ca răspuns la inițiativa comună a societății civile și a Comisiei Europene, a desemnat Anul 2015 Anul european pentru dezvoltare. Motto-ul acestui an este Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”, a spus senatorul Nicolae Moga.El a mai adăugat că, în motivarea acestei acțiuni, forul European menționează necesitatea accentuării în primul rând a celor mai durabile și mai relevante aspecte ale cooperării pentru dezvoltare, cum ar fi solidaritatea și justiția la nivel global, coerența politicilor în scopul susținerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum și rolului cetățenilor europeni în calitate de actori și de consumatori într-o economie globală.„Acest an va fi o ocazie excelentă de a demonstra angajamentul puternic al UE în favoarea eradicării sărăciei și de a informa cetățenii asupra modului cum fiecare euro acordat ajută pentru schimbarea vieții multora.2015 este momentul ideal pentru donatori și părțile interesate să se reunească, să examineze ceea ce s-a realizat până în prezent și ceea ce trebuie încă să fie făcut. În pofida crizei economice actuale, sprijinul pentru dezvoltare rămâne ridicat pe întreg teritoriul UE”, a mai spus Moga. În încheiere, el a precizat că, potrivit unui sondaj recent al Eurobarometrului, circa 85% din cetățenii Uniunii Europene susțin că Europa ar trebui să continue să ajute țările în curs de dezvoltare în pofida crizei economice.