Nicolae Moga: „Chinezii vor construi unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă“

2

Tovarase Nicolae Moga(Senator PSD),

Cu profund respect si mandrie patriotica,am luat la cunostinta de realizarili partidului(PSD). Tovarase Nicolae Moga(Senator PSD),dragi tovarasi si nas Floreo, va aduc la cunostinta ca nici nu stiti sa mintiti.In vara trecuta,tovarasul Mazare s-a laudat ca la Mamaia lucreaza 40.000 de angajati.Sa traiti ! Azi aflam ca la reactoarele nr.3 si nr.4 de la Cernavoda se vor dezvolta 80.000 de locuri de munca.Sa traiti ! Tovarase Moga(Senator PSD) va aduc la cunostinta ca la Canalul Dunare-Marea Neagra(plus Midia-Navodari), au lucrat in perioada de varf,aproximativ 20.000 de oameni.Canalul Dunare Marea-Neagra a fost cea mai mare investitie a Romaniei in perioada anilor 1976-1987.Efortul economic,material si uman al Romaniei a fost imens.Dumneavoastra nu stiti pentru ca in anii '80 ati vandut bilete la cinematograful Republica. Ceausescu,abia a putut sa stranga 10.000-12.000 de soldati in termen(o divizie) si 10.000 de muncitori civili detasati din toata tara.Canalul Dunare Marea- Neagra a costat 2 miliarde de dolari.In schimb,doua reactoare de la Cernavoda costa 5.4 miliarde euro.Tovarase Moga,Canalul Dunare-Marea Neagra s-a construit cu mijloacele tehnice si tehnologia anilor '70-'80.La o investite de 2 miliarde de dolari,cu tehnologia anilor '70-'80 a fost nevoie de 20.000 de angajati.In schimb,la o investitie de 5.4 miliarde euro,in epoca informaticii,cu o tehnologie corspunzatoare anilor 2015,tovarasul Moga(Senator PSD) ne spune ca vor lucra 80.000 de angajati.Sa ne triaiti ! Iarta-l Doamne,ca nici nu stie ce spune.