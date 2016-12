Nicolae Matei, validat în funcţia de primar: "Degeaba au încercat pârâcioşii de Tucan şi Pancencu să mă blocheze"

Nicolae Matei, validat în funcția de primar: "Degeaba au încercat pârâcioșii de Tucan și Pancencu să mă blocheze"

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a declarat pentru Cuget Liber că în această perioadă două echipe ale Curții de Conturi execută controale în cadrul administrației locale. Matei spune că verificările se desfășoară ca urmare a unor plângeri făcute în perioada campaniei electorale de către "pârâcioșii de Tucan și Pancencu". Edilul a explicat faptul că nu se teme de acest audit pentru că a lucrat mereu în deplină legalitate, menționând că va lăsa organele abilitate să-și facă treaba."Banii statului sunt aruncați pe fereastră prin aceste controale"Potrivit primarului, echipa Curții de Conturi își pierde, practic, timpul făcând aceste controale pentru că, spune el, activitatea din cadrul Primăriei Năvodari s-a desfășurat întotdeauna în perfectă legalitate."Am avut două echipe ale Curții de Conturi. Acestea au venit în urma unor reclamații făcute în perioada campaniei de cei de la PNL. Pârâcioșii de Tucan (Jean Paul Tucan-n.r.) și Iurin Pancencu au încercat prin toate modalitățile să blocheze învestirea mea ca primar pentru un nou mandat. Nu prea știu ei ce caută pentru că cei doi nu au avut ceva concret de reclamat. Actualmente cei de la CC fac un audit de fonduri, iar ieri (miercuri-n.r.) a venit o echipă de la finanțe. Nu îmi fac probleme pentru că am lucrat tot timpul în perfectă legalitate. Proiectele pe care le-am adus în Năvodari stau drept dovadă a corectitudinii mele. Dacă furam, nu făcem treabă. Cei care fură nu mai au bani pentru proiecte, ori la Năvodari nu se poate pune problema de așa ceva. Din punctul meu de vedere, Tucan, Pancencu și susținătorii lor nu au făcut altceva decât să cheltuiască banii statului prin aceste plângeri. Este o pierdere de timp pentru cei de la Curtea de Conturi, dar îi voi lăsa să își facă treaba", spune Matei."Năvodariul are un viitor frumos în față"Matei a menționat că în cursul zilei de ieri a fost validat ca primar pentru alți patru ani la con-ducerea administrației locale. Mai mult, primarul a declarat că săptămâna viitoare va avea loc prima ședință de Consiliu Local în noua formulă."Astăzi (ieri-n.r.) mi-a fost validată candidatura, iar săptămâna viitoare, joi, vom face ședință de constituire a Consiliului Local Năvodari și îmi voi depune jurământul. Ulterior, vom face o analiză clară a situației din oraș. Deși am fost primar și în mandatul anterior și cunosc foarte bine nevoile Năvodariului și ale oamenilor care locuiesc aici, acestea se schimbă de la o zi la alta. În special pe latura socială, latură care nu trebuie nicicum neglijată. Trebuie să analizăm, să vedem cum stăm cu bugetul pentru că din cauza alegerilor a trebuit să luăm de la anumite capitole pentru a suplimenta acolo unde a fost necesar. Totuși, nu cred că vom avea probleme din acest punct de vedere. Vom nivela veniturile pentru toate departamentele. Am o echipă valoroasă cu care voi lucra în continuare, vom face investiții importante în oraș și ne vom ocupa de necesitățile năvodărenilor. Vreau să le transmit oamenilor că noi vom face treabă așa cum am făcut timp de patru ani, iar Năvodariul are un viitor frumos în față. Avem proiecte importante în derulare, precum și proiecte pe care ne dorim să le implementăm", a declarat Matei.