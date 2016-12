Nicolae Matei, preşedintele AOR, a trimis Guvernului lista de probleme cu care se confruntă primarii

1

Navodari in bezna

Matei vrea salarii mai mari? Dar cum ramane cu incompetenta de care da dovada? Nu-mi vine sa cred ca el este presedinte AOR. Drumul spre Constanta este in bezna totala, sunt 3 randuri de stalpi, pusi la distante mici intre ei, dar niciunul nu are bec pentru ca Matei nu are firma care se ocupa cu iluminatul ca altfel ar fi pus, asa cum a pus fier forjat si inox cu firma sa abonata la contracte cu statul. Nu degeaba are 28 de dosare penale, sper sa ajunga dupa gratii unde ii este locul.