Nicolae Matei: "Năvodariul este mai curat, şi la propriu şi la figurat"

Nicolae Matei: "Năvodariul este mai curat, și la propriu și la figurat"

Sărbătoare mare la Năvodari, ieri, de Ziua Națională a României. Câteva mii de localnici s-au adunat în centrul orașului pentrua marca, așa cum se cuvine, mărețul eveniment istoric. Alături de oficialitățile locale și invitați, oamenii au petrecut un 1 Decembrie în cel mai pur românesc mod: hore, spectacole artistice populare, fasole cu cârnați și vin fiert.Manifestările au debutat în jurul orei 13, când un sobor de preoți a oficiat o slujbă de Te Deum în cinstea eroilor și înaintașilor noștri care au făcut posibilă Unirea la 1 decembrie 1918.Virgil Coman, directorul Direcției Județene a Arhivelor Statului Constanța, a prezentat celor prezenți contextul și faptele istorice care au dus la înfăptuirea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918.În fața mulțimii, primarul Nicolae Matei le-a cerut oamenilor să nu uite niciodată că nu există nimic mai de preț decât mândria de a fi român.„Este bine să ne cinstim înaintașii care au făcut posibilă Unirea și care ne-au făcut să fim mândri. La Năvodari sărbătorim așa cum se cuvine acest moment deoarece este de datoria noastră să cultivăm copiilor sentimentele de patriotism și mândrie națională “, a declarat în introducere primarul Nicolae Matei, care și-a manifestat speranța ca, peste trei ani, când se vor sărbători o sută de ani de la Unire, Basarabia să se întoarcă la patria mamă.De asemenea, edilul s-a declarat mândru și bucuros că trăiește într-un oraș precum Năvodariul, care „începe să prindă față de oraș european”. „Orașul Năvodari poate fi un model pentru multe orașe din România. Năvodariul este mai curat, și la propriu și la figurat, decât a fost vreodată și decât majoritatea orașelor. Împreună cu viceprimarul, consilierii locali, facem o echipă puternică și ne luptăm pentru a implementa proiecte pentru dezvoltarea orașului.Proiecte care acum 10 ani păreau doar vise, astăzi sunt realitate. Fie că vorbim de Piața de Pește, lărgirea drumului Năvodari-Mamaia la patru benzi, lărgirea drumului Năvodari-Ovidiu la patru benzi, modernizarea cantinei sociale, construirea unui Aqualand, construirea unui Centru de Afaceri, două parcuri, toate aceste proiecte, chiar dacă unele sunt întârziate, vor schimba fața orașului și îi vor da valoare”, a declarat Nicolae Matei, ținând totodată să precizeze că toate acestea se fac în condiții ostile și cu multe eforturi.În același timp, edilul a ținut să subli-nieze că, în locul unei uriașe gropi de deșeuri toxice, ce se dorea să devină orașul, Năvodari a devenit cea mai tânără stațiunea turistică a litoralului românesc. „Eu, viceprimarul, consilierii locali și angajații Primăriei, societatea civilă, Biserica, fiecare dintre dumnea-voastră, formăm o adevărată familie, iar Năvodariul a devenit o cetate. Unitatea noastră a fost probată când străinii doreau să facă aici o groapă de deșeuri toxice, dar împreună am reușit să ne apărăm orașul, iar astăzi, în loc de groapă de gunoi, la Năvodari se construiesc hoteluri, ansambluri rezidențiale, restaurante și resorturi de lux. Dovadă stau miile de locuri de cazare ce apar, de la an la an, ansambluri rezidențiale și hoteluri de lux, pensiuni și vile ce atrag sutei de mii de turiști în fiecare vară”, a mai adăugat Matei.În încheierea discursului său, primarul Năvodariului a ținut să-i asigure pe cei prezenți că „orașul se află pe mâini bune” și că mai sunt încă multe proiecte ce trebuie realizate.„Vrem să reabilităm toate blocurile din oraș, să construim un alt pod peste canal, să extindem intravilanul localității pentru a construi noi cartiere, pentru a da tinerilor terenuri pe care să-și construiască locuințe. Eu și echipa mea știm ce avem de făcut în continuare și vă asigur că voi munci în continuare pentru orașul Năvodari așa cum aș munci pentru mine”, a încheiat primarul Nicolae Matei, urându-le totodată celor prezenți un puternic „La mulți ani!”În continuarea evenimentului a urmat un program artistic susținut de elevi de la școlile din oraș, ceremonialul înche-indu-se cu defilarea gărzii de onoare. Apoi, miile de năvodăreni s-au adunat la un pahar de vin fier și o porție de fasole cu ciolan.