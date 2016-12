Nicolae Matei lansează, oficial, programul gratuităţilor la căldură

La Năvodari

Nicolae Matei lansează, oficial, programul gratuităților la căldură

Sub denumirea „Ideea mea și norocul tău“, primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, lansează, oficial, proiectul privind acordarea de gratuitate, lunar, pentru un număr de 300 de apartamente la plata agentului termic.Principalul criteriu în baza căruia năvodărenii se vor putea înscrie în proiect este ca aceștia să fie abonați ai sistemului centralizat de energie termică. De asemenea, alte două cerințe de bază sunt: să nu înregistreze debite restante la plata facturilor de energie termică, la data extragerii, și să nu se debranșeze din sistem, cel puțin doi ani. În caz contrar, beneficiarii vor fi obligați să restituie gratuitatea. „Acțiunea are ca scop stoparea cererilor de debranșare de la sistemul centralizat de termoficare provocată de isteria privind valoarea foarte mare a tăierilor în urma retragerii subvenției de către stat. Deoarece nu toți locuitorii orașului nostru au posibilități materiale și tehnice să se racordeze și să-și monteze centrale de apartament, iar dacă numărul cheltuielilor se distribuia pe un număr mai mic de abonați, valoarea facturilor ar fi crescut. Am venit cu această acțiune de a cointeresa abonații să rămână în sistem. Gratuitatea o acoperim din eficientizarea sistemului centralizat de către Primăria Năvodari. Tragerea la sorți are ca scop să determine ordinea și lunile în care locuitorii din Năvodari vor beneficia de scutirea totală la plata facturii pentru cele 250 de apartamente”, precizează primarul Nicolae Matei. Edilul le reamintește locuitorilor orașului că prețul gigacaloriei, stabilit pentru această iarnă, rămâne cel de anul trecut, respectiv 150 lei plus TVA, adică 186 de lei. Datorită acestei decizii, orașul Năvodari are unul dintre cele mai mici prețuri pentru agent termic din țară. Se fac ultimele verificări În ceea ce privește responsabilii de blocuri, reprezentanții asociațiilor de proprietari au sarcina de a verifica instalațiile termice, să fie izolate, aerisite și să nu aibă pierderi. Reamintim că, în conformitate cu regulamentul stabilit de comisia din care vor face parte câte un reprezentant din partea Consiliului Local, DGFP, Asociații de proprietari, Primărie și UTM / Termica - extragerea va avea loc în fiecare lună, în penultima zi lucrătoare. „Cei 300 de câștigători beneficiază de acoperirea valorii facturii de energie termică pentru luna în care a avut loc extragerea; din aceștia, un număr de 50 de abonați vor participa la extrageri lună de lună, indiferent dacă în lunile anterioare au mai beneficiat de gratuitate, iar 250 de abonați vor avea gratuitate prin rotație în doi ani, în funcție de tragerea la sorți, iar cei care beneficiază de gratuitate nu mai participă la tragerea la sorți în lunile ulterioare”, completează primarul Nicolae Matei.