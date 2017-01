NICOLAE MATEI, DEZVĂLUIRI DRAMATICE DIN AREST: Cine vrea să pună mâna pe Năvodari

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a transmis un mesaj emoționant din spatele gratiilor. Scrisoarea este dedicată locuitorilor orașului, dar și acelor persoane despre care Matei spune că ar fi autorii „înscenării“ ce l-a adus în această situație.În textul său, edilul descrie pas cu pas clipele grele petrecute în arest, dar și tragedia familiei sale obligate să asiste la acest „spectacol” grotesc. Între momentul ridicării sale de pe stradă „ca un tâlhar”, plasarea sa în celulă cu violatori și nopțile nedormite de frica șobolanilor, Matei a avut timp să analizeze motivele pentru care s-a dorit arestarea sa. Fără a da nume, acesta spune că însăși cei care îi plâng situația pe posturile TV și prin ziare au orchestrat „plecarea” sa, pentru a pune gheara pe avuțiile Năvodariului.„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului și a Anului Nou nu pot să nu vă transmit din tot sufletul meu cele mai curate urări de bine, de sănătate și cele de trebuință. Chiar dacă sunt după gratii, încarcerat de o bună bucată de timp, gândul meu bun, zi și noapte, este la orașul nostru și la fiecare dintre dumneavoastră și la ce trebuie făcut în Năvodari. De pe 13 noiembrie, eu și familia mea trăim o adevărată tragedie. Pentru o presupusă faptă de dare de mită către fostul șef al poliției Constanța, am fost ridicat de pe stradă ca ultimul tâlhar, programat pentru un anumit complet de judecată și arestat preventiv până în momentul de față fiind considerat pericol public la fel ca cei care sunt cercetați pentru omor și fapte de violență. La mine, prezumția de nevinovăție nu e valabilă. Am fost ținut în aceeași boxă și legat de mâini cu acel criminal care a violat și a omorât o prostituată în pădurea Floreasca dându-i cu ciocanul în cap. Când m-au adus de la București la Constanța, încătușat, jumătate din drum am mers cu turela deschisă, deși afară ningea și era ger groaznic”, relatează Matei.Plimbat dintr-un arest în altul, Nicolae Matei a fost pus în „situații inimaginabile”.„În celule la subsol, unde nu se închidea geamul, fiind nevoit să-mi pun propriul prosop să nu intre zăpadă în patul de fier și fără lenjerie, având doar lucrurile cu care m-au luat de pe stradă, familiei fiindu-i permis să-mi aducă ceva abia după trei zile. În celulă, șobolanii altoiți din canalizare, prin wc-ul turcesc intrau să caute mâncare, iar de mușcăturile ploșnițelor nu poți scăpa noaptea în somn”, a povestit edilul.„Vor să controleze proiectele europene la care am muncit patru ani“Cu privire la modul în care este anchetat și motivele pentru care se dorește arestarea sa, primarul a ținut să precizeze: „Se urmărește jude-carea mea în stare de arest preventiv, condamnarea mea într-un termen scurt și deja grupul de interese care vrea musai să pună mâna pe orașul Năvodari își are oamenii pregătiți. Complicii, în public, îmi plâng situația, iar în realitate îmi cântă prohodul și pregătesc înlocuitori slugarnici. Vor să construiască centrul de deșeuri industriale periculoase, vor să mute granița dintre Năvodari și Mamaia, să acapareze o bună parte de litoral, vor ei tabăra de copii, vor ca la marginea orașului spre Sibioara să ia terenul orașului pentru o mare carieră de piatră care să distrugă străzile și să crape casele în drumul camioanelor gigant spre port. Vor portul Midia și Năvodariul să rămână cu trei la sută din acțiuni, vor să controleze toate proiectele europene în valoare de peste 50 de milioane de euro, la care eu și echipa mea am muncit patru ani”, spune Matei.„Viața mea și a familiei mele este în pericol“Primarul a precizat că i-a fost atacată familia și apropiații, i s-a pus sechestru pe toate bunurile perso-nale, pe cele două firme, iar mașina i-a fost ridicată din fața copiilor „care plângeau îngroziți”. Iar „abuzurile” nu se opresc aici, spune Matei.„Din luna mai sunt ținut permanent, eu și toți apropiații, în con-troale și ni se construiesc dosare penale. Închis după gratii, mă lupt cu balaurul cu șapte capete care mă atacă din toate părțile să mă elimine. Viața mea și a familiei mele este în pericol iar amenințările lor încă din anul 2010 sunt puse în practică, pentru că refuz să dau orașul Năvodari (…). Dreptul meu și al vostru la opinie nu ni-l poate lua nimeni, nici chiar cei doi judecători CSM Cristi Vasilică Dănileț și Alina Ghica care au influențat instanța de judecată ieșind în mass media împotriva mea și trimițând controlul judiciar la judecătorii care, făcând opinie separată, vedeau normală cerce-tarea mea în stare de libertate. Năvodăreni, să nu lăsăm orașul nostru pe mâna străinilor. (…) Fac apel la parlamentarii României, la comisia de abuzuri și comisia juridică să se sesizeze față de ceea ce mi se întâmplă și să cerceteze starea mea de arest preventiv care trebuie să fie o situație de excepție și să definească strict pericolul pu-blic în codul penal. (…) Locul meu nu este printre criminali, tâlhari și infractori și mă voi lupta până la sfârșitul vieții să scot adevărul la suprafață și să demontez înscena-rea ce mi s-a făcut. Dumnezeu este pentru toți și pentru fiecare și doar judecata Sa contează. Judecata voastră pentru mine a fost la ale-gerile locale când m-ați ales primar cu 14.456 de voturi. Iar pentru asta, și mort, spiritul și sufletul meu vor veghea peste Năvodari și oamenii săi. Vă mulțumesc din suflet la toți. La mulți ani, năvodărenii mei ! Fie ca nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos și Anul Nou să vă aducă sănătate, liniște sufletească și cele de trebuință și să vă ferească de rele”, conchide Matei.