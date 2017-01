Nicolae Matei, cel mai activ primar de oraş din România

Nicolae Matei, cel mai activ primar de oraș din România

Dublă victorie pentru primarul din Năvodari, Nicolae Matei, și pentru oraș după ce, în cursul săptămânii trecute, edilul a participat la ședința Asociației Orașelor Mici și Mijlocii din România. Astfel, Matei nu numai că a fost desemnat cel mai vrednic primar dintre toți, ci a și obținut promisiunea miniștrilor Elena Udrea, Sulfina Barbu și Laszlo Borbely ca proiectele Năvodariului să fie implementate. Săptămâna trecută, la București, s-a desfășurat întâlnirea primarilor de orașe mici și mijlocii. Ca de obicei, cei prezenți au discutat pe marginea pro-iectelor pe care fiecare administrație le are, dar și a problemelor întâlnite până în prezent în implementarea acestor inițiative. În cadrul întrevederii, primarul orașului Năvodari a fost desemnat de conducerea asociației drept cel mai harnic primar de oraș din țară. Și cum orașul a cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare alertă, locuitorii declarându-se mulțumiți cu demersurile pe care administrația le face pentru comunitate, Matei dorește ca acest proces să continue. Astfel, în cadrul întâlnirii de la București, primarul Matei i-a cerut sprijin lui Borbely pentru derularea proiectelor din Năvodari ce țin de Ministerul Mediului. Este vorba despre proiectele pe care administrația le are cu Romsilva și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL). De asemenea, edilul a făcut apel și către ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, căreia i-a solicitat ajutor în derularea proiectelor de importanță pentru Năvodari. „I-am spus ministrului Udrea că mai e doar puțin și ne terminăm amândoi mandatele și Năvodariul l-a ocolit, dar mi-a promis că ne deblochează proiectele”, a declarat primarul Nicolae Matei. În plus, Matei a salutat colaborarea pe care o are cu ministrul Muncii, Sulfina Barbu. „Am lăudat-o pe doamna ministru Sulfina Barbu pentru momentul când a avut funcția de șef al Comisiei de Administrație din Parlament, pentru că ne-a sprijinit când a fost vorba de problemele pe care le-am avut cu italienii (n.r. - Ecological Center), dar și proiectele pe care noi le-am derulat pentru persoanele cu handicap și pentru care am primit răspunsurile în timp real, chiar dacă rezolvarea a fost pentru o perioadă limitată de timp”, a continuat primarul Matei. Acesta i-a cerut ministrului demersuri pentru crearea de locuri de muncă și relansarea economiei naționale, „în caz contrar, ajungem să închidem școli și spitale”. Următoarea ședință a Asociației Orașelor din România se va desfășura la Năvodari, în luna septembrie 2012.