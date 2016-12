Nicolae Matei a predat ştafeta la PSD Năvodari. Cine este succesorul

Nicolae Matei a predat ștafeta la PSD Năvodari. Cine este succesorul

Social-democrații din Năvodari s-au reunit, sâmbătă, pentru a-și desemna noul lider al organizației. În lipsa depunerii unei noi candidaturi, Nicolae Matei a predat ștafeta colegului să de partid Nicolae Moruzi. Practic, din numărul total de delegați, respectiv 176, au fost prezenți 171, cifră ce atestă legitimitatea noii conduceri. În urma votului deschis exprimat de delegați, cu 171 de voturi „pentru”, președinte al Organizației PSD Năvodari a fost ales Nicolae Moruzi.Prezent la întrunirea social-democraților, Nicolae Matei a fost primit cu aplauze și îmbrățișări. În plus, el și-a amintit de momentul în care s-a înscris în partid și de traseul pe care l-a urmat până a ajuns la conducerea orașului.„Mi-aduc aminte că, atunci când am intrat în PSD, PDSR era atunci, în anul 2000, cu o lună sau două înainte de alegeri, PDSR-ul avea doar doi membri în Consiliul Local, doi membri din 21. Am intrat viceprimar și de-atunci vă spun, fără teama de-a greși, am schimbat soarta orașului Năvodari. Am început modernizarea orașului cu echipa aceea de tineri teribiliști, cu emoții poate mai mari decât le are Nicu Moruzi acum. Dar, așa sunt emoțiile oricărui început de drum”, a declarat primarul Nicolae Matei.Mai mult, el a spus că este convins că Nicolae Moruzi și echipa lui vor finaliza proiectele începute și, mai mult decât atât, vor lucra și pentru altele.La rândul său, noul președinte al filialei social democrate din Năvodari a preluat funcția de la Nicolae Matei încrezător.„Îmi vine foarte greu să vin în această funcție după domnul președinte Nicolae Matei. Promit însă să-mi dau toată silința să țin ștacheta sus, așa cum m-a învățat președintele partidului, pentru că am avut multe de învățat în acești ani de la domnul Nicolae Matei”, a declarat Nicolae Moruzi.Din echipa noului lider al PSD Năvodari, vor mai face parte cinci vicepreședinți: Marian Surdu, Ilie Coman, Marian Liviu Stan, Ciprian Gheorghe Zidaru și George Bogdan Boașcă.