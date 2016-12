Nemulţumire în PSD după condamnarea lui Dragnea

Nemulțumire în PSD după condamnarea lui Dragnea

Șeful social democraților Victor Ponta a declarat că în partidul pe care îl conduce există o stare de nemulțumire cauzată de condamnarea lui Liviu Dragnea la un an cu suspendare în dosarul Referendumului. Social democrații consideră nedreaptă această decizie a Justiției, potrivit Agerpres.„Există o tensiune pentru că noi am guvernat și guvernăm și la nivel central, guvernăm și la nivel local. După chestia asta, absolut nedreaptă cu condamnarea lui Dragnea că am făcut referendum de parcă l-a făcut Dragnea singur, dar l-am făcut toți. Toți am fost, mă rog, toți cei care am luat decizia. Sigur că e o stare de nemulțumire pentru că e o nedreptate care ni se face”, a declarat Ponta, la România Tv. Comentând raportul puterilor în stat, premierul Victor Ponta a declarat: „Cred că în acest moment există o singură putere, iar noi ceilalți - Parlament, Guvern, Președinte facem ce putem”.