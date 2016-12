Neînţelegeri politice la formarea Consiliului Local Murfatlar. Primarul nu a depus jurământul

3

Comunistii revin la putere

Din pacate banii si-au spus cuvantul in Murfatlar. Voturile au fost cumparate cu banii lui Mircea Burcea , un analfabet si un arogant care a facut liceul in Murfatlar la seral. Asta este Romania unde oamenii saraci isi vand bruma de demnitate pe 50- 200 lei si sunt destul ciocli care apoi beneficiaza timp de 4 ani de naivitatea lor. De asemenea , este trist ca un alt analfabet care a facut liceul la seral, Crivineanu, sa fie ales viceprimar si sa conduca orasul. Saghiu nu este in stare de nimic ,este o marioneta, lucru dovedit de invalidarea celor 2 consilieri pdl. Saracu nu stia ca doar cu 2/3 se constituie CL Murfatlar si fara consiliu validat nu poate depune juramantul. Mare fraier sa fie manevrat de secretarul primariei Vintila si Crivineanu. Oricum s-a facut de ras dl. Saghiu vineri. Pacat de sampania pusa la rece si de lautarii chemati sa le cante. Ha,ha,ha. Si luni este o zi. Ar trebui sa si-o ia din nou in bot. Si apropos , pentru ziaristii de la Cuget, ar fi interasanta o ancheta despre Mircea Burcea ,sponsorul lui Saghiu si legaturile de afaceri intre acesta si beizadeaua Radu Babus.