"Negocierea" PNL pentru CJC a eşuat. ALDE şi PMP au refuzat oferta lui Gheorghe Dragomir

2

NEGOCIERI ESUATE ?

Nu e vorba de negocieri esuate ci de faptul ca un presedinte de organizatie a facut apel la mila altora pentru a apuca ciolanul cel mare si cu maduva .Era de dorit ca sa avem un presedinte CJC liberal , cel putin pentru a echilibra puterea politica in municipiu si judet . Era mai grav daca Dragomir ar fi reusit sa ajunga presedinte . PNL , care mai exista doar cu numele , El putea avea simpatie ,sanse si sprijin daca declara in public ca regreta asocierea cu PSD in USL .Oricum , actualii lideri " liberali " vor sprijini politica PSD atat la municipiu cat si la judet , avand in vedere ca doar cu ajutorul si in combinatie cu PSD vor putea sa faca afaceri bune si primi niscaiva functii " descentrate ". Nu ne mira deloc atitudinea lui Bamias care , abia scapat de un proces penal si care a mai facut si grava greseala de a-l propune pe Chiru sa candideze din partea ALDE .Mai grav , peste toate celea , ni se pare cazul lui Palaz , reprezentantul partidului compus numai din " oameni noi " el fiind cel mai nou si mai nou dintre cei noi .Palaz se va simti in cuibul cald si banos al CJC dominat de pesedisti ca la el acasa , chiar mai bine decat la MP sau pe vremea cand era prefect perfect .Faptul ca un sef de organizatie cu pretentii de dreapta a acceptat sa slugareasca PSD , este mai mult decat condamnabil , inseamna cameleonism si desconsiderarea celor care l-au votat . Putem afirma ca PMP Constanta a devenit o filiala a PSD .