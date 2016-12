Nebunie la Mangalia: trei primari într-o zi

Haos total la Mangalia. Dacă la primele ore ale dimineții, în fruntea primăriei se afla Constantin Filimon în calitate de viceprimar cu atribuții de primar, la orele prânzului funcția a fost preluată de conservatorul Ion Mincă, pentru ca seara târziu să fie desemnat un alt viceprimar, în persoana lui Sorin Andrei. Așadar, premieră la Mangalia: trei primari într-o singură zi. În cursul zilei de ieri, prefectul Claudiu Palaz a anunțat că a atacat în contencios administrativ mai multe hotărâri emise de către Consiliului Local Mangalia. Astfel, Palaz a atacat decizia CL prin care consilierul Constantin Filimon a fost numit viceprimar al municipiului, hotărârea prin care liberalul Sorin Andrei a fost demis din funcția de viceprimar, hotărârea prin care acesta a fost numit viceprimar și hotărârea prin care Ion Mincă a fost eliberat din funcția de vice. Prin urmare, președintele Partidului Conservator revine în scaunul de viceprimar al Mangaliei. În plus, tot ieri, reprezentantul Guvernului în teritoriu a emis un ordin prin care îi anulează lui Constantin Filimon dreptul de a prelua atribuțiile de primar. Prerogativele îi vor reveni noului viceprimar și primar-interimar al Mangaliei, Ion Mincă. Potrivit spuselor prefectului, hotărârile în cauză au fost atacate în baza faptului că trecerea lor a depins de voturile celor doi consilieri suspendați Dan Moldovan și Nae Negrea.„Îl văd pe cetățeanul Tusac pe la posturile TV și în presa scrisă cum se declară primar în funcție când el a fost eliberat. Semnează convoca-toare, iar Filimon este părtaș la ilegalitățile cetățeanului Tusac. După cum știți, Filimon a fost numit ilegal în funcția de viceprimar. Am atacat hotărârea prin care acesta a fost numit vice, precum și mai multe hotărâri care îndeplinesc aceleași condiții de ilegalitate. (…) Prin anularea acestor hotărâri în cascadă, Mincă Ion preia funcția de viceprimar al Mangaliei”, a declarat Palaz. „Locul lui Tusac este la pușcărie“Aflat în momentul desfășurării conferinței de presă la Prefectura Constanța, liderul PC s-a declarat surprins de ordinul emis de Palaz, dar a spus că se va pune imediat pe treabă.„N-am știut de această decizie. Venisem la Prefectură pentru a discuta cu Palaz despre problema căldurii. După cum știți, m-am implicat, am participat și la mitingul din fața primăriei și nu-mi pare rău, deși acum am aflat că sunt pasibil de amendă. Dacă așa este cum spune domnul prefect, voi merge de îndată la primărie, voi renunța la problemele personale și voi încerca să rezolv problemele urgente ale Mangaliei: problema căldurii și cea a lucrărilor la infrastructură care au fost sistate de câteva zile. O să încerc să pun toți consilierii la masă pentru că problema nu se afla acolo, ci la Tusac. El este vinovat de toate ilegalitățile care se întâmplă în Mangalia, de toate furăciunile din oraș, locul lui este la pușcărie, nu la primărie”, a declarat Mincă. Referitor la modul în care aceste schimbări vor afecta USL la Mangalia, Mincă a specificat: „Suntem într-o alianță pe care o respect, însă eu nu fac alianță cu hoții și tâlharii. Atrag atenția celor din USL să nu mai promoveze astfel de oameni de genul lui Tusac”. Ulterior Mincă s-a deplasat la Mangalia, unde a încercat să intre în primărie pentru a-și lua în primire biroul de primar, dar a fost oprit de forțele de ordine. Conservatorul a mers apoi la poliție, unde a făcut plângere pe numele lui Constantin Filimon la ordinul căruia se presupune că au acționat forțele de poliție și jandarmi. Acesta a solicitat o dispoziție de aplicarea a ordinului emis de prefect pe care anterior a legalizat-o la notar. Seara vine cu surprizeConsilierii locali din Mangalia s-au întrunit aseară de urgență într-o ședință de consiliu. În urma votului, s-a decis înlocuirea lui Ion Mincă din funcția de viceprimar al municipiului, acesta pierzându-și implicit și atribuțiile de primar pe care le primise de la prefect. De asemenea, consilierii și-au desemnat un nou vice-primar, în persoana liberalului Cosmin Andrei, care, cel mai probabil, dacă nu apar noi surprize, va fi primar interimar la Mangalia până la lămurirea situației lui Tusac. Ilegalități „vrac“ la MangaliaPrefectul Claudiu Palaz a anunțat, tot ieri, că le va face plângere penală pentru abuz în serviciu consilierilor locali Bogdan Manganu și Gheorghe Mazilu și secretarei fostului primar din Mangalia, Claudiu Tusac. De asemenea, prefectul va face o plângere penală și pentru Tusac pentru deturnare de fonduri.Potrivit lui Palaz, Bogdan Manganu, Doina Trepăduș și Gheorghe Mazilu au primit bani, în baza unui contract de prestări servicii, pentru Festivalul Callatis din 2009. În documentul amintit de prefect se specifică faptul că cei trei membri ai administrației locale au primit câte 50 de milioane de lei vechi fiecare pentru „servicii cultural-artistice”.