Nebunie la Mangalia. S-a schimbat din nou primarul

Prefectul județului Constanța, Claudiu Iorga Palaz, a intervenit, ieri, pentru a dezamorsa starea de incertitudine de la Primăria Mangalia și a notificat Consiliul Local Mangalia cu privire la anularea unor hotărâri nelegale. Mai exact, Palaz a cerut anularea hotărârilor 139 și 140/2011 privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului Mangalia a lui Ion Mincă, respectiv, alegerea în funcția de viceprimar al Municipiului Mangalia a liberalului Andrei Daniel Sorin.„În adresa trimisă Consiliului Local Mangalia am precizat considerentele pentru care apreciem că cele două hotărâri au fost adoptate nelegal: Ordinul Prefectului 779/24.11.2011 privind delegarea atribuțiilor primarului Municipiului Mangalia viceprimarului Ion Mincă, invocat de altfel în preambulul HCL 139/2011, nu poate fi anulat. Consilierul Andrei Daniel Sorin își înregistrase la data de 20.06.2011 demisia sub nr. 24602, conform registrului de intrare-ieșire al primăriei, iar Filimon Constantin era viceprimar în baza unei hotărâri adoptate în 24.07.2011. În plus, hotărârile de numire a lui Andrei Daniel Sorin și a lui Filimon Constantin sunt suspendate, fiind pe rolul instanței, prin urmare singurul act administrativ care produce efecte juridice este ordinul prefectului 779/24.11.2011. Nu în ultimul rând, sunt și alte elemente procedurale care impun revocarea celor două hotărâri, ca atare o eventuală neconformare va atrage după sine acționarea în instanță, potrivit legii 544/2004 privind contenciosul administrativ”, a explicat prefectul Claudiu-Iorga Palaz.Cu alte cuvinte, în opinia prefectului și pe baza documentelor, singura persoană care poate fi primar al Mangaliei, în acest moment, este Ion Mincă. Va primi Ion Mincă cheile primăriei?Haosul de la Mangalia, unde locuitorii nu mai știu dacă au trei primari sau niciunul, a început în luna noiembrie. În cursul zilei de 24 noiembrie, la primele ore ale dimineții, în fruntea primăriei se afla Constantin Filimon în calitate de viceprimar cu atribuții de primar, după ce, anterior, Mihai Claudiu Tusac fusese eliberat din funcție, deoarece ANI l-a declarat incompatibil. În aceeași zi, dar la orele prânzului, funcția a fost preluată de conservatorul Ion Mincă, pentru ca seara târziu să fie desemnat un alt vice-primar, în persoana lui Sorin Daniel Andrei. În cursul zilei de 24 noiembrie, prefectul Claudiu Iorga Palaz a anunțat că a atacat în contencios administrativ mai multe hotărâri emise de către Consiliul Local Mangalia. Astfel, prefectul a atacat decizia CL prin care consilierul Constantin Filimon a fost numit viceprimar al municipiului, hotărârea prin care liberalul Sorin Andrei a fost demis din funcția de viceprimar, hotărârea prin care acesta a fost numit viceprimar și hotărârea prin care Ion Mincă a fost eliberat din funcția de vice. Prin urmare, președintele Partidului Conservator revenea în scaunul de viceprimar al Mangaliei. În plus, tot pe 24 noiembrie, reprezentantul Gu-vernului în teritoriu a emis un ordin prin care îi anula lui Constantin Filimon dreptul de a prelua atribuțiile de primar. În acest context, prerogativele îi reveneau noului viceprimar și primar-interimar al Mangaliei, Ion Mincă, însă unii consilieri locali au făcut o „ședință fulger” și l-au numit pe Sorin Daniel Andrei ca viceprimar cu atribuții de primar, deși exista un ordin al prefectului prin care toate aceste atribuții îi reveneau lui Mincă. Rămâne de văzut dacă aleșii locali de la Mangalia vor lua în considerare notificările de ieri ale prefectului iar Ion Mincă va primi cheile primăriei sau haosul va continua.