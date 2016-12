„Ne îndreptăm spre al treilea trimestru consecutiv de creştere economică”

„Ne îndreptăm spre al treilea trimestru consecutiv de creștere economică”

Premierul Emil Boc a declarat, vineri, că România se îndreaptă spre al treilea trimestru consecutiv de creștere economică, iar acest lucru se va resimți și în buzunarele românilor în 2012."România are toate șansele să aibă trei trimestre consecutive de creștere economică dacă statistica va confirma datele pe care noi le avem la Ministerul Finanțelor. Acum, suntem în trimestrul III al anului 2011, care este trimestrul de vârf al investițiilor din orice an", a spus premierul, în cadrul unor declarații de presă ocazionate de inaugurarea porțiunii de autostradă Constanța – Murfatlar."Faptul că ne îndreptăm spre al treilea trimestru consecutiv de creștere economică reprezintă niște semne pozitive, care în cele din urmă ne vor ajuta să ne atingem obiectivul pe care îl avem: ca toată această creștere economică să se resimtă în buzunarele românilor. Iar acest lucru se va putea resimți mai ales în 2012, pentru că acum adunăm aceste puncte pozitive care după aceea se vor transforma în beneficii și pentru oamenii obișnuiți, care au suportat cu greu acești doi ani de criză și cărora în primul rând, le mulțumim pentru faptul că România a reușit să evite colapsul economic. Am reușit pentru că românii au fost aceia care au înțeles vremurile crizei, iar acum putem să ne uităm cu mai mult optimism spre anul 2012", a subliniat Emil Boc.